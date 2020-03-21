DSÖ, Koronavirüsle Mücadele İçin WhatsApp Hattı Kurdu

Dünya Sağlık Örgütü, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında dünyanın dört bir yanından kullanıcıların ulaşabileceği bir WhatsApp hattı kurdu. Bu hatta kullanıcıların en çok merak ettiği sorulardan seyahat önerilerine pek çok gerekli bilgi yer alıyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), kısa bir süre önce pandemi ilan ettiği koronavirüs salgınıyla mücadeleye hız kesmeden devam ediyor. Bu süreçte koronavirüs aşısı testlerinin başlandığını duyuran DSÖ, halkın bu konuda bilinçli olması gerektiğinin de defalarca altını çiziyor. Halkı bilinçlendirmek için çeşitli faaliyetlerine devam eden örgüt, bu konuda belki de en etkili çözüm yollarından biri olarak teknolojiye başvurdu.

Bu çözüm yolunda ise Facebook ve WhatsApp ile iş birliğine gidilerek WhatsApp Koronavirüs Bilgi Hattı kuruldu. Akıllı telefon sahibi milyarlarca insanın ‘+41 79 893 18 92’ numarasıyla ulaşabileceği bu hat, salgına ilişkin son istatistiklere, korunmak için yapılması gerekenlere, seyahat önerilerine ve salgın hakkında merak edilen daha pek çok soruya ev sahipliği yapıyor.

Kullanıcılar, aradığı pek çok sorunun cevabına buradan ulaşabiliyor:

Makine öğrenme teknolojisi kullanılarak geliştirilen bu hatta kullanıcılar, konuşmayı etkinleştirmek için ‘Hi’ yazabilir ve Covid-19 ile ilgili sorabilecekleri soruların bir listesine ulaşabilir. Bu noktada sorduğunuz soruyu yapay zekanın algılayabilmesi için bazı rakamları kullanmanız gerekiyor. İşte koronavirüsle ilgili yanıt almak istediğiniz soru için kullanmanız gereken rakamlar:

1. Son istatistikler

2. Kendinizi koruma

3. Cevaplanmış sorular

4. Doğru bilinen yanlışlar

5. Seyahat önerileri

6. Haberler & Basın açıklamaları

7. Paylaş

8. Bağış yap

Türkiye’de tespit edilen koronavirüs vaka sayısı artmaya devam ediyor:

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, dün gece saatlerinde yaptığı açıklamada ülkemizde koronavirüs testi uygulanan 3656 şüpheliden 311’inin daha koronavirüs testinin pozitif çıktığını, 5 kişinin ise virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Eklenen yeni vaka sayılarıyla birlikte ülkemizdeki hasta sayısı 670’e ulaşırken, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise 9’a yükseldi.