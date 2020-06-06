Dünya Sağlık Örgütü, Maskeler Hakkındaki Fikrini Değiştirdi

Koronavirüs salgınının başından bu yana kamusal alanlarda maske takılmasını tavsiye etmeyen Dünya Sağlık Örgütü, sonunda bu fikrini değiştirdi. Örgütün yeni kılavuzunda, mesafe korunamıyorsa maske takılması öneriliyor.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya yayılan ve şu ana kadar 394.984 kişinin ölümüne neden olan yeni ölümcül koronavirüs salgını (COVID-19) ile mücadelenin nasıl olması gerektiğine ilişkin bilimsel araştırmalar sürerken, küresel sağlık otoritesi Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) salgınla ilgili kılavuzunu güncelledi.

Ülkelerin sağlık yetkilileri yurttaşlarını maske takmaya çağırmasına rağmen, DSÖ salgının başından bu yana güvenilir bilimsel kanıtlar olmadığı gerekçesiyle kamusal alanlarda insanları maske takmaya çağırmak konusunda ikircikli davranıyor, hatta kılavuzlarında maske takmanın iletişimi engellemek ve rahatsızlık yaratmak gibi olumsuz yönlerini sıralıyordu.

Dünya Sağlık Örgütü nihayet fikrini değiştirdi

DSÖ'nün değiştirdiği salgından korunma kılavuzunda, bundan böyle virüsün yayıldığı bölgelerdeki kamusal alanlarda, örneğin toplu taşıma ve mağazalarda, sosyal mesafe uygulanamadığı durumlarda bez maske takılması tavsiye ediliyor. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, 60 yaş üzerinin ve başka hastalıkları bulunan kişilerin de sosyal mesafe kurallarının uygulanmadığı yerlerde maske takmalarını tavsiye etti.

DSÖ daha önce yalnızca sağlık çalışanlarının, COVID-19 hastalarının ve onların bakıcılarının maske takmasını tavsiye ediyor ve küresel çaptaki maske kıtlığına dikkat çekiyordu. DSÖ tarafından fonlanan ve sonuçları bu hafta içi açıklanan bir araştırmaya göre, sağlık çalışanları için solunum maskelerinin, tıpkı N95 maskeler gibi cerrahi maskelere oranla çok daha yüksek koruma sağladığı ortaya çıktı. Bunun yanı sıra yüz siperliği ve büyük gözlüğün de ek koruma sağlayabileceği kaydedildi.

Bununla birlikte DSÖ sağlık çalışanlarına yönelik önceki tavsiyelerini değiştirmedi. DSÖ, solunum maskelerinin yalnızca sağlık çalışanlarının virüs taşıyan aerosollerle (5 mikrondan küçük damlacıklar) temas etmesi durumunda kullanılabileceğini söylüyor. Bu koşullar haricinde, koronavirüsün bulaşma şeklinin daha büyük damlacıklar ve temas olduğu vurgulanıyor. Öte yandan DSÖ, maskenin tek başına koruma sağlamayacağını, el yıkama, sosyal mesafe ve diğer korunma önlemlerinin de uygulanması gerektiğini belirtiyor.