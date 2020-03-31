Dünya Sağlık Örgütü: Hasta Değilseniz Maske Takmayın

Dünya Sağlık Örgütü, hasta olmayan kişilerin maske takmasının koronavirüse önlem almaya çalışırken aksine ek riskler getirebileceği uyarısında bulundu.

İlk olarak Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan koranavirüs salgını, dünya geneline hızla yayılarak 37 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine neden oldu.

Salgın nedeniyle çok sayıda ülke farklı önlemler aldı. Uçuşlar durduruldu, büyük etkinlik ve organizasyonlar iptal edildi, sosyal mesafeyi korumak içinse insanlara evde kalınması çağrıları yapılıyor.

Hasta değilseniz maske kullanmaktan kaçının

DSÖ Acil Yardımlar Direktörü Micheal Ryan, maske kullanımının faydası olduğuna dair bir bulgu olmadığını belirterek, bundan ziyade maskenin yanlış bir şekilde çıkarılması yoluyla enfekte olunabileceğini ve bu durumda maskenin ek riskler yarattığını kaydetti.

Ryan, "Bu nedenle tavsiyemiz, kendiniz hasta değilseniz maske kullanmaktan kaçınmanız" dedi.

Koronavirüse karşı maske kullanımı tartışmalı konular arasında yer alıyor. Çekya kamusal alanda maske kullanmayı zorunlu hale getirirken, Avusturya süpermarket alışverişi esnasında maske takma zorunluluğu getirileceğini açıkladı.