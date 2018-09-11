Dünya Bir Güneş Fırtınasıyla Karşı Karşıya

Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA)'dan gelen son bilgilere göre Dünya her an orta ölçekli bir Güneş fırtınasının etkileri ile karşı karşıya kalabilir.

Güneş fırtınası, belirli zaman aralıklarıyla yaşanan ve fırtınanın boyutuna da bağlı olarak Dünya'ya pek çok etkisi olan bir tür doğa olayı. Bu fırtınalar esnasında ortaya çıkan enerji uzay boşluğunda yayılır ve manyetik etki alanına girdiği alanlarda bazı etkileri olur. Açığa çıkan enerji Dünya'nın manyetik alanına girdiğinde ise koruyucu nitelikteki manyetik alanımızın zayıflaması, güç sistemlerinde dalgalanmalar ve elektriğe bağlı tüm sistemleri bozulması gibi etkler gözlemlenir.

Geçmişte Dünya'nın hissettiği en etkili Güneş fırtınası, Carrington Olayı olarak da bilinen 1859 güneş fırtınasıdır. Carrington Fırtınası esnasında Dünya üzerindeki tüm telgraf hatları hasar almıştı. Yakın geçmişte ise 1989'daki başka bir olayda, Kanada'daki 6 milyon insan 9 saat boyunca elektrikten mahrum kaldı. 2003'teki patlamalarda ise uçaklar rotalarını değiştirmek zorunda kaldı, uzay araçlarının ekipmanları devre dışı bırakıldı ve İsveç'in tamamında elektrikler bir saatliğine kesildi.

Güneş fırtınalarına sebep olan Güneş lekeleri, döngüsünü 11 yıl gibi bir zamanda tamamlıyor. Bu da her 11 senede bir, boyutunu kestiremesek de bir patlama riski ile karşı karşıya olduğumuz anlamına geliyor. İçinde bulunduğumuz dönem de bir Güneş fırtınası yaşanması için en uygun zamanlardan biri ve Güneş'in aktiviteleri de bunu gösteriyor.

Konuyla ilgili en yeni açıklama ise Amerika Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi'nden (NOAA) geldi. NOAA, bugün (11 Eylül), Güneş üzerinde gerçekleştirdiği gözlemler sırasında G2 seviyesinde bir Güneş fırtınası üzerinde durdu. Güneş fırtınalarının 5 seviyesi var ve G5 en şiddetli fırtınaları temsil ediyor. Yani G2 orta seviye bir fırtına ancak bu tür fırtınaların dahi Dünya üzerinde pek çok etkisi görülüyor.

Neyse ki araştırma ekibinin açıklamalarına göre bu kez Dünya'da Güneş fırtınasının en büyük etkisi, oluşturacağı 'kuzey ışıkları' olacak. Güneş fırtınaları ve manyetik rüzgarlar ile doğrudan bağlantılı olan kuzey ışıkları, fırtına gerçekleştiğinde etkisi altında kalacak enlemlerde gözlemlenebilecek. Dünya'nın en etkleyici manzaralarından biri olan kuzey ışıkları, araştırma ekibine göre kuzey yarım kürede Alaska ve ABD'nin kuzey enlemleri de dahil olmak üzere yüksek enlemlerde gözlemlenebilecek.