Dünya üzerinde, hiçbir ülkenin sahiplenmediği bir toprak parçası olduğunu biliyor muydunuz?

Mısır ve Sudan arasında, yaklaşık 2.060 kilometrekarelik bu alan neresi?

Peki neden iki ülke de burayı kabul etmiyor ve sahipsiz kalıyor?

Yerin adı: Bir Tawil

Mısır ve Sudan arasındaki Bir Tawil, denize kıyısı olmayan ve çöl iklimine sahip bir bölge. 1899’da Birleşik Krallık, Mısır ve Sudan arasındaki sınırı 22. enlem paraleli olarak belirlemişti. Sınır çizimiyle Hala'ib Üçgeni Mısır'a, Bir Tawil ise Sudan'a bırakılmıştı.

Ancak 1902'de İngilizler, bölgedeki kabilelerin yaşam alanlarını dikkate alarak idari sınırı yeniden düzenledi. Yeni düzenlemeyle Bir Tawil Mısır'ın, Hala'ib Üçgeni ise Sudan'ın kontrolüne verildi.

Sınır anlaşmazlığı yüzünden Bir Tawil sahipsiz kaldı.

İşte tam da burada işler karışıyor aslında. Mısır, 1899'daki sınırı kabul ederek Hala'ib Üçgeni'ni kendi toprağı olarak görüyor ve Bir Tawil'i Sudan'a bırakıyor.

Sudan ise 1902'deki idari sınırı esas alarak Hala'ib Üçgeni'ni talep ediyor ve Bir Tawil'in Mısır'a ait olduğunu savunuyor. Sonuç olarak, her iki ülke de Hala'ib Üçgeni'ni istiyor ancak Bir Tawil'i birbirlerine bırakıyorlar.

Bu durum da Bir Tawil'in "terra nullius" yani "kimseye ait olmayan toprak" statüsünde kalmasına neden oluyor.

Bir Tawil'in günümüzdeki durumu

Bir Tawil; kalıcı bir yerleşime sahip olmayan, çöl ikliminin hüküm sürdüğü ve ekonomik açıdan cazip olmayan bir bölge olarak varlığını sürdürüyor.

Zaman zaman Ababda ve Bishari gibi göçebe kabileler bölgeden geçse de sürekli bir nüfus bulunmuyor. İlginç bir şekilde, bazı maceraperestler ve mikro ulus kurma heveslileri, Bir Tawil'i kendi "krallıklarını" ilan etmek için ziyaret etmişler.

2014’te Amerikalı Jeremiah Heaton, kızını "prenses" yapmak amacıyla bölgeye gidiyor ve kendi kendine "Kuzey Sudan Krallığı"nı ilan ediyor ancak tabii ki bu tür bir girişim uluslararası toplum tarafından tanınmıyor.

Sonuç olarak iki ülkenin de istemediği bu toprak parçası, "sahipsiz" olarak varlığını sürdürmeye devam ediyor.

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