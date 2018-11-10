Soğuktan Tir Tir Titretecek Dünya Üzerindeki En Soğuk 10 Yer

Dünya üzerinde bazı yerler, termometrelerde görünen rakamlarla şaşırtabiliyor. Soğuğa bayılan insanların bile gözünü korkutan bu sıcaklıklar, hayatı felç ediyor ve yaşamayı zor hale getiriyor. Sıcaklıkların kimileri yabanda ölçülse de insanların yaşadığı bazı yerler de var ve biz de dünyada şimdiye kadar en düşük sıcaklıkların ölçüldüğü 10 bölgeyi sizin için listeledik.
Antarktika - Dome Fuji
Ölçülen en düşük sıcaklık: -80
Oymyakon - Rusya
Ölçülen en düşük sıcaklık: -62
Snag - Kanada
Ölçülen en düşük sıcaklık: -63
Rogers Pass - Amerika
Ölçülen en düşük sıcaklık: -57
Stanley, Idaho - Amerika
Ölçülen en düşük sıcaklık: -58
Vostok - Antarktika
Ölçülen en düşük sıcaklık: -89.2
Fort Selkirk, Kanada
Ölçülen en düşük sıcaklık: -59
Denali - Alaska
Ölçülen en düşük sıcaklık: -83.4
Eismitte -Grönland
Ölçülen en düşük sıcaklık: -82
Verkhoyansk - Rusya
Ölçülen en düşük sıcaklık: -68