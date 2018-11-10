Soğuktan Tir Tir Titretecek Dünya Üzerindeki En Soğuk 10 Yer

Dünya üzerinde sıcaklık derecelerinde görülen rakamlarıyla şaşırtan 10 bölgeyi sizin için derledik.

Dünya üzerinde bazı yerler, termometrelerde görünen rakamlarla şaşırtabiliyor. Soğuğa bayılan insanların bile gözünü korkutan bu sıcaklıklar, hayatı felç ediyor ve yaşamayı zor hale getiriyor. Sıcaklıkların kimileri yabanda ölçülse de insanların yaşadığı bazı yerler de var ve biz de dünyada şimdiye kadar en düşük sıcaklıkların ölçüldüğü 10 bölgeyi sizin için listeledik.

Antarktika - Dome Fuji

Ölçülen en düşük sıcaklık: -80

Oymyakon - Rusya

Ölçülen en düşük sıcaklık: -62

Snag - Kanada

Ölçülen en düşük sıcaklık: -63

Rogers Pass - Amerika

Ölçülen en düşük sıcaklık: -57

Stanley, Idaho - Amerika

Ölçülen en düşük sıcaklık: -58

Vostok - Antarktika

Ölçülen en düşük sıcaklık: -89.2

Fort Selkirk, Kanada

Ölçülen en düşük sıcaklık: -59

Denali - Alaska

Ölçülen en düşük sıcaklık: -83.4

Eismitte -Grönland

Ölçülen en düşük sıcaklık: -82

Verkhoyansk - Rusya

Ölçülen en düşük sıcaklık: -68