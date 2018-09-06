Dünyadaki Yetişkinlerin %27,5'i Yeterince Hareket Etmiyor

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) 168 ülkede gerçekleştirdiği fiziksel etkinlik araştırmasına göre, dünyada 1,4 milyar yetişkin yeterince hareket etmiyor.

Dünya Sağlık Örgütü, dünya genelinde 168 ülkede yetişkin kadın ve erkeklerin gündelik hayatlarında ne kadar fiziksel aktivitede bulunduklarını masaya yatırdı. 2016 yılını kapsayan ve The Lancet Global Health dergisinde yayımlanan rapora göre, 2016 yılında dünya genelinde 1,4 milyar yetişkin yeterince fiziksel aktivitede bulunmadı. Örgüt, bu sayının dünyadaki yetişkinlerin %27,5'ine tekabül ettiğini vurguladı.

DSÖ, yeterince fiziksel etkinlikte bulunulması için bireylere haftada en az 2 buçuk saat hızlı yürüyüş, yüzme ve bisiklet sürme gibi ölçülü fiziksel aktivite ya da 75 dakika koşmak, futbol oynamak veya takım sporları gibi yoğun aktivitelere katılmayı tavsiye ediyor. Toplam 2 milyon kişinin katıldığı araştırma, 168 ülkeden 358 farklı araştırmanın verilerine dayanırken, araştırmayı hazırlayanlar 2001 ila 2016 yılları arasında fiziksel etkinlik konusunda dünyada çok az ilerleme sağlandığına dikkat çekiyor.





Fiziksel etkinlik konusunda en az sorun Afrika'da yaşanıyor

Bilhassa Yeni Zelanda, ABD, Almanya, Arjantin, Brezilya gibi ülkelerde hareketsiz kalanların oranı artış gösterdi. Örgüte göre gelişmiş ülkelerde yetişkinler iş yaşamları ve boş zamanlarında az hareket edip daha fazla motorlu ulaşım araçlarını kullanıyorlar. Fiziksel aktivitenin yetersiz olduğu ülkeler konusunda başı çeken ülkeler Kuveyt, ABD'ye bağlı Samoa adaları, Suudi Arabistan ve Irak. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre bu ülkelerde yetişkin nüfusun yarısından daha azı fiziksel etkinlikte bulunuyor.

Yeterli fiziksel aktivitede bulunan ülkelerin başında Uganda, Mozambik, Tanzanya ve Lesotho (Afrika) geliyor. Araştırma, bu ülkelerdeki insanların çalışma yaşamları, ulaşım veya gündelik hayatlarında daha fazla hareket ettiğini ortaya koyuyor.

Kadın-erkek farkı

Dünya genelinde erkeklerin yeterli fiziksel etkinlikte bulunmadığı bölgeler Güney Amerika, Ortadoğu ve Güney Asya olarak listelenirken, kadınlarda ise bu bölgeler Güney Amerika, Kuzey Afrika, Ortadoğu ve Güney Asya olarak kaydedildi. Araştırmada ayrıca, fiziksel aktivite açısından kadın ve erkekler arasındaki büyük farklılıklar dikkat çekiyor. Dünya Sağlık Örgütü; Orta Asya, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Güney Asya'da kadınların erkeklere kıyasla çok daha az fiziksel aktivitede bulunduğuna vurgu yapıyor. Araştırmada, 'kadınların çevresel, sosyal ve kültürel engellerle karşı karşıya olmalarının fiziksel etkinliklerini azalttığı' tespitine yer veriliyor.

Türkiye'de durum

Türkiye'de de, kadın ve erkeklerin fiziksel etkinlik oranları arasında ciddi farklılık olduğu gözleniyor. Raporda, dünya genelinde fiziksel aktivite bakımından ülke veya bölgeler hareket oranına göre 6 renge ayrılıyor.

Türkiye'deki erkekler bu haritada hareketsizlik açısından %20-29'luk koyu sarı renkli dilimde. Kadınlarda yeterli fiziksel aktivitede bulunmayanların oranı ise çok daha yüksek. Kadınlar, %30-39 oranla pembe renkli dilimde.