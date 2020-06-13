Dünya'nın Çok Yakınından Geçen Göktaşını Tespit Edemediler

Gökbilimciler, Ay'ın Dünya'ya olan mesafesinden çok daha yakın bir şekilde geçip giden bir göktaşını iş işten geçtikten sonra tespit edebildiler. Çapı 122 metre olan göktaşı, geçişinden 2 gün sonra ancak saptanabildi.

Görünüşe bakılırsa, Dünya'mız göktaşları erken uyarı sistemleri konusunda biraz daha ilerlemek zorunda kalacak. Geçen hafta çok yakınımızdan geçen bir göktaşı, 2020 LD, bilim insanları tarafından fark edilmeden geçti. İşin daha tuhaf tarafıysa, bu göktaşının neredeyse 'dibimizden' geçmiş olması. 2020 LD, Ay'ın bulunduğu mesafenin yüzde 80'i kadar yakınımızdan geçti.

EarthSky'da yer alan habere göre 122 metre çapındaki göktaşı 5 Haziran'da gezegenimizin yakınından saatte 97.890 kilometre hızla geçti ve gökbilimciler bunu ancak 2 gün sonra fark etti. Dünya ile Ay'ın yörüngesi arasında dolaşan göktaşları istisna olmasa da, 2020 LD Dünya-Ay mesafesinin içerisinde 2011 yılından bu yana görülen en büyük göktaşı olarak kayıtlara geçti. Dünya ile Ay arasındaki mesafe 306.675 km.

'Endişelenecek bir şey yok'

EarthSky, 2020 LD boyutlarındaki bir göktaşının Dünya'ya çarpması durumunda hatırı sayılır bir zarar verebileceğini söylerken, bahsi geçen göktaşının uzun yıllar boyunca geçen haftaki kadar yakınımızdan geçmeyeceği için 'endişelenecek bir şey olmadığını' kaydetti. 2020 LD'nin yörüngesinin 50 yıl olarak hesaplandığı düşünülürse, bir süre daha rahat edebiliriz.

Gökbilimciler, göktaşını 7 Haziran günü Hawai'deki ATLAS teleskobu aracılığıyla fark ettiler. 2020 LD, Ay ile Dünya arasında 2011 yılından bu yana görülen en büyük göktaşı olsa da, Mars ile Jüpiter arasındaki göktaşı kuşağı ölçeğine göre orta ile küçük büyüklükte sayılıyor. Büyük göktaşları yüzlerce kilometre çapında oluyor.

Fikir vermesi için, ABD'deki Flagstaff, Arizona yakınlarındaki göktaşı kraterini düşünelim. 1,2 kilometre genişliğindeki bu kratere 46 metre çapındaki bir göktaşının neden olduğu tahmin ediliyor. Bu göktaşının 50.000 yıl kadar önce Dünya'ya çarptığı düşünülüyor. Yakın zamanlardan bir örnek vermek gerekirse, 15 Şubat 2013 tarihinde Rusya'daki Çelyabinsk üzerinden uçan göktaşı büyük bir krater oluşturmasa da 6 Rus kentinde camların kırılmasına neden olan şok dalgaları yaymış ve 1.500 civarında insan çoğunlukla uçan cam kırıkları nedeniyle tıbbi yardım almıştı. Bu göktaşının çapı tahmini olarak 20 metreydi.

Elbette, Dünya'ya çarpan bir göktaşının verdiği zarar yalnızca boyutlarına bağlı değil. Göktaşının bileşenleri ve atmosfere giriş açısı da zararı belirleyen faktörler arasında yer alıyor.