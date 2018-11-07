Dünyanın en büyük alışveriş etkinliği yaklaşırken hakkında bilmeniz gereken her şeyi sizin için derledik.

1993’te Nanjing Üniversitesi’nde başladığı söylenen festival yalnızlığı kutlamak için belirlenmiş bir gün. Tarihin 11 Kasım olarak belirlenmesinin sebebi ise tarihin “11/11/xxxx” olması sonucunda, yalnızlığı temsil eden “1” sayısını en çok bulunduran tarih olması.

Şu an için genellikle Çin’de yapılsa da festival Black Friday ve Cyber Monday gibi alışveriş etkinliklerini geride bırakarak dünyanın en büyük online alışveriş etkinliği olarak yerini koruyor. Etkinlik o kadar büyük bir halde ki 2016 yılı Yalnızlar Günü’nde Alibaba, 17.8 milyar doların üstünde bir para kazandı.

Az önce söylediğimiz gibi bu rakamlar Black Friday ve Cyber Monday satışlarının toplamının 2.5 katı kadar büyük rakamlar.

Bunların dışında bu alışveriş çılgınlığı geçtiğimiz yıllardan bu yana fazlasıyla büyümüş durumda. 2009 yılında indirimler ve kampanyalar yapan yalnızca 27 marka varken bu yıl 140.000 marka 24 gün sürecek kampanyalar yapmaya hazırlanıyor. Bu markaların 60.000’i uluslararası satıcı ve 15 milyon ürünü indirime sokacaklar. Festival Çin’de düzenlenecek olsa da 235 ülke ve bölge sınırlar arası alışverişten yararlanabilecek.

Tabii ki böyle büyük bir etkinlik gala sorularını akla getiriyor. Artık geleneksel bir hale gelmiş olan galalarda bir önceki sene Çinli ünlülerin dışında Nicole Kidman ve Pharrell Williams gibi ünlüler de yer almıştı. Bu sene yine Pharrell Williams’ı göreceğimiz galaya ayrıca Jessie J, Maria Sharapova ve Luis Figo’nun geleceği kesinleşmiş durumda. Ayrıca Alibaba’ya göre 100’den fazla ünlüyü galada göreceğiz.

Teknoloji en önemli kısım

Alibaba gerçekten de bu etkinliklerde teknoloji kısmını önemsiyor. Galanın teknoloji tasarımcısı Jianping Tsai, etkinliği evinden izleyecek izleyicilere aynı tecrübeyi yaşatabilmek için artırılmış gerçeklik çalışmaları yürüttüğünü belirtti.

Geçen sene de benzer çalışmalar yürütülmüştü. Örneğin telefonlarından etkinliği takip edenler ünlülerin giydiği kıyafetleri ve 755 dolar değerindeki kırmızı paketleri kazanma şansını yakaladılar. Bu sene ise çok daha büyük planlar olduğu hakkında söylentiler mevcut.

Ayrıca, 11 Kasım tarihinde Teknostore üzerinde de birbirinden etkileyici indirimler yapacağız. Eğer bu alışveriş çılgınlığında birkaç kaliteli ürüne uygun fiyatlı bir şekilde erişmek istiyorsanız bizi ve Teknostore sayfasını takip edebilirsiniz.