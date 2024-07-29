Bilim insanları, Dünya'daki hayvan yaşamının düşünülenden 1,5 milyar yıl önce başlamış olabileceğine dair kanıtlara ulaştı.

Birçok bilim insanı, gezegenimiz üzerindeki hayvan yaşamının 635 milyon yıl civarı önce başladığını tahmin ediyordu. Ancak gerçekleştirilen yeni çalışmalar, bilinenden çok daha önce başlamış olabileceğini ortaya koydu.

Gabon’da çalışmalar gerçekleştiren bir araştırma ekibi, Dünya’daki karmaşık yaşamın düşünülenden 1,5 milyar yıl önce başlamış olabileceğine dair teorileri destekleyecek yeni kanıtlar bulduklarını açıkladı. Bulgular, Precambrian Research üzerinden yayımlandı.

2,1 milyar önce cıvık mantar benzeri canlılar yaşamış olabilir

Ekip, kayaların derinliklerinde 2,1 milyar yıl önce hayvanların yaşamına olanak veren çevre koşullarına ulaştıklarını söylüyor. Ancak bu organizmaların bir iç denizle sınırlı olduğunu, bu yüzden de küresel olarak yayılamadıklarını ekliyorlar. Yani bir süre sonra yok olmuşlar.

Yok olsalar da Gabon’un Franceville kentinde ulaşılan bulgular, genel düşünceden çok daha önce hayvanların yaşamış olabileceğinin bir göstergesi. Uzmanlar, bu tahminlerine ulaşmak için oluşumların etrafındaki kayalarda oksijen ve fosfor gibi yaşamı destekleyebilecek maddeleri bulmaya çalıştılar. Fosil olup olmadığı hâlâ tartışılan bu oluşumların ilk olarak 10 yıl önce keşfedildiğini belirtelim.

Galler’deki Cardiff Üniversitesinden Profesör Ernest Chi Fru’nun önderliğindeki uluslararası araştırmacılardan ekip, eğer teorileri doğruysa bu yaşam formlarının sporlarla çoğalan ve beyni olmayan tek hücreli cıvık mantarlara benzeyebileceğini belirtmişler.

Tabii ki bu çalışma kapsamında bazı çekinceler de var. Örneğin araştırmaya dahil olmayan Profesör Graham Shields, daha fazla kanıta ihtiyaç olduğunu belirtmiş: “2,1 milyar yıl önce daha yüksek besinlerin olduğu fikrine karşı değilim ancak bunun karmaşık yaşam formları oluşturacak bir çeşitliliğe yol açabileceğine ikna olmadım.”