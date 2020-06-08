Yaşamın Asteroitler Sayesinde Oluştuğuna Dair Yeni Bulgular

Japonya’dan bilim insanları, yaşam için gerekli maddelerin Dünya’ya asteroitler ile ulaşmış olabileceğini gösteren yeni bulgular elde ettiler. Bilim insanları, Mars’ın da benzer süreçler yaşamış olabileceğini öne sürüyorlar.

Japonya’dan bilim insanları, Dünya’daki yaşamın başlangıcıyla ilgili önemli bir çalışma gerçekleştirdiler. Yapılan çalışmada Dünya’daki yaşamın başlangıcıyla ilgili iki ihtimalden biri olan asteroit çarpması ihtimali güç kazanmış oldu.

Dünya’da yaşam oluşmasını sağlayan yapı taşlarının kökenini açıklamak için bilim insanlarının iki teorisi bulunuyor. Bilim insanlarına göre temel yapı taşları, ya Dünya’nın dışından asteroitlerle geldiler veya doğrudan Dünya’da oluştular.

Japonya’dan bilim insanları, temel yapı taşlarının asteroitlerle Dünya’ya gelmiş olabileceği teorisini test etmek için yeni bir çalışma gerçekleştirdiler. Yapılan çalışmada, bir göktaşı okyanusa düştüğünde meydana gelebilecek olaylar simüle edildi.

Bilim insanları, simülasyonu oluşturmak için laboratuvarda bir itici tabanca kullandılar. Bu tabancayla karbondioksit, azot, su ve metal türleri bulunan bir malzeme, yüksek hızla suya gönderildi. Oluşturulan simülasyonda glisin ve alanin gibi amino asitlerin oluştuğu tespit edildi. Bilim insanları, bu amino asitlerin yaşamı meydana getiren biyolojik reaksiyon türlerini katalize eden temel bileşenler olduğunu açıkladılar.

Çalışmayı gerçekleştiren bilim insanları, Kızıl Gezegen Mars’ın atmosferinin de okyanusları olduğu zamanlarda karbondioksit ve azottan oluşuyor olabileceğini düşünüyorlar. Bu nedenle Dünya’da yaşamın başlamasına önayak olan göktaşlarının, Mars’ta da benzer süreçlerin yaşanmasına neden olabileceğini düşünüyorlar.