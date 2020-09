Dünya, Mayıs 2021'e Kadar Yeni Bir "Mini Ay"a Sahip Olacak

Dünya'ya yaklaşmakta olan bir gök cisminin izlediği yörüngenin simülasyonunu oluşturan bilim insanları, 2020 SO adlı gök cisminin geçici süreliğine Dünya'nın yörüngesine girip Dünya'nın yeni mini Ay'ı olacağını bildirdiler.

ScienceAlert tarafından aktarılan bilgilere göre yegane yuvamız olan Dünya, geçici süreliğine yeni bir doğal uyduya daha sahip olacak. Dünya’ya yaklaşmakta olan 2020 SO adlı asteroit, geçici süreliğine Dünya’nın yörüngesine girecek ve gelecek yıl yeniden Dünya’ya veda edecek.

Bilim insanları tarafından oluşturulan projeksiyonun gerçekleşmesi halinde 2020 SO, Dünya’nın yörüngesindeki üçüncü mini Ay olacak. 2020 SO da Dünya’nın yörüngesindeki diğer mini Aylar gibi asteroit sınıfında yer alıyor. Ancak bazı tahminlere göre 2020 SO, bir asteroit yerine aslen Dünyalı olan bir uzay çöpü de olabilir.

Gezegenlerin, kuyruklu yıldızların, asteroitlerin ve diğer gök cisimlerinin yörüngeleri için simülasyonlar hazırlayan amatör astronom Tony Dunn, 2020 SO’nun Eylül 1966'da uzaya fırlatılan Surveyor 2 Centaur roketinin gövdesi olabileceğini ifade etti. Zira Dunn’ın Surveyor 2 Centaur ve 2020 SO için oluşturduğu yörünge simülasyonları, aşırı derecede benzerlik gösteriyor.

Tony Dunn, Twitter üzerinden paylaştığı video ile hem 2020 SO’nun yörüngesini ortaya çıkardı hem de Ekim 2020 ila Mayıs 2021 arasında Dünya yörüngesinde bulunacağını bildirdi. Söz konusu gök cismi her ne olursa olsun bir süreliğine Dünya’nın yeni mini Ay’ı olacak ancak Dünya için herhangi bir tehlike oluşturmuyor.

2020 SO için oluşturulan yörünge simülasyonu