Türkiye, Dünya Yetenek Endeksinde Kaçıncı Sırada?

Ülkemizde beyin göçü konusu son dönemde gündemden düşmezken, konuya dair önemli fikirler verebilecek 'Dünya Yetenek Endeksi' listesi açıklandı.

Türkiye'de beyin göçü oranları her geçen sene hızla artıyor. Genç nüfus, ülkede bulamadıkları imkanları özellikle Avrupa'ya giderek orada karşılama yolunu seçiyor. Eğitimli genç nüfusun ülkede kalmaması ise gelişimi yavaşlatan etmenlerden biri oluyor.

Bu durumla ilgili olarak geçtiğimiz günlerde bir paket açıklandı. Özellikle yurt dışındaki genç bilim insanlarını ülkemize geri getirmek için düzenlenen paket, geri dönecek olan bilim insanları ve araştırmacılar için 500 bin TL - 1 milyon TL arasında araştırma bütçesi sunacak. Genç araştırmacılar 500 bin TL alacakken, deneyimli bilim insanları 1 milyon TL'lik araştırma pakedinden faydalanacak. Aylık olarak ise genç araştırmacılar için 20, deneyimliler için de 24 bin TL'lik burs verilecek.

Bu yeni paket uygulamaya konduktan sonra ülkemize geri dönüş oranı ne kadar olur kestiirmek güç ancak gidenlerin gidiş sebeplerini araştırıp çözmeden, bu teşvik paketlerinin çok da faydalı olacağına inanmak doğru değil.

İsviçre'de bir ekonomi okulu olan International Institute for Management (IMD) tarafından 2005 yılından bu yana yayınlanan Dünya Yetenek Endeksi'ne göre ülkemiz 63 ülke arasında 51. sırada. Endeksin ilk yayınlandığı 2005 senesinde ise 39. sıradaydık ve yaşanan gerileme oranı oldukça yüksek.

Endeks; gayri safi yurtiçi hasılada (GSYİH) eğitime ayrılan pay, öğrenci başına düşen harcama, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı, yaşam kalitesi, yetenekli yabancı sayısı, şirketlerin yetenekli insanları istihdam etmesi gibi pek çok kriter değerlendirilerek yapılıyor ve ülkemizde son bir yılda eğitime ayrılan pay %3.8 artarken, öğrenci başına harcamadaki artış ise %11.2. Listenin birinci sırasında yer alan İsviçre'de bu oranlar sırasıyla yüzde 5.1 ve yüzde 25.3.

Konuyla ilgili sunulan bir rapora göre Türkiye'de yurtdışına göç edenlerin sayısı bir yılda %63 oranıda arttı. Raporda, göç edenlerin yaş aralığının 20-34 olduğu, göç eden nitelikli insan gücü ve iş insanı nedeniyle Türkiye'nin yaşadığı kaybın ise 220 milyar lira olduğu açıklandı.