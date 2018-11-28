En Fazla Uzay Çöpü Biriktiren Ülkeler Belli Oldu

Yeni bir araştırma, en fazla uzay çöpü çıkaran ülkeleri ortaya çıkardı. Uzay çalışmalarına on milyarlarca dolar yatıran ABD, listenin zirvesine oturdu.

İnsanlık, binlerce yıldır uzay hakkında araştırmalar ve çeşitli çalışmalar gerçekleştiriyor olsa da uzaya yalnızca 100 yıldır uydu ve çeşitli ekipmanlar gönderiyoruz. Dünya yörüngesinde dönmekte olan binlerce uydu bulunuyor. Faal uydular, hayatımızı kolaylaştırmak için çok önemli görevlere sahip olsalar da uzay çalışmalarımız neticesinde ortaya çıkan ‘uzay çöpleri’ yörüngeyi kirletmeye ve uzay çalışmalarına zarar vermeye devam ediyor.

Yapılan bir araştırmaya göre ‘uzay çöplüğü’nün büyümesine en fazla katkı sağlayan ülkeler, uzay çalışmalarına en fazla bütçe ayıran ülkeler olan Amerika Birleşik Devletleri, Rusya-Sovyetler Birliği ve Fransa. Rapora göre Birleşik Devletler’in yörüngede dolaşmakta olan 4 bin 37 adet uzay çöpü bulunurken, Rusya’nın (Sovyetler birliği dahil) 4 bin 35, Fransa’nın ise 334 uzay çöpü bulunuyor.

Şaşırtıcı bir şekilde diğer ülkelerin uzay çöplerinin toplamı, Bu üç ülke içinde en az uzay çöpüne sahip olan Fransa’ya dahi yaklaşamıyor. Diğer ülkelerin uzay çöplüğüne katkıları 259 olarak rapora eklendi. Peki uzay çöplerinin dünyaya ve diğer uzay çalışmalarına ne gibi zararları bulunuyor? Bunun için aşağıdaki fotoğraflara ve açıklamalarına göz atabilir, uzay çöplüğünün ne denli tehlike yarattığını anlayabilirsiniz.

Yukarı’daki fotoğrafta Hubble Uzay Teleskobu’nun antenine çarpmış ve oraya yapışmış küçük bir hurda parçasını görüyorsunuz. Evet, milyar dolarlık proje, küçük bir hurda parçası nedeni ile tehlikeye girmişti.

Yukarıdaki fotoğrafta ise Suudi Arabistan’ın başkenti olan Riyad şehrinin yalnızca 240 metre dışına çöle düşen PAM-D füzesi motor kasasına ait bir hurdayı görüyorsunuz. Söz konusu parçanın şehir merkezine düşmesi halinde can ve mal kaybı çok ciddi olabilirdi.

Yukarıdaki fotoğrafta, yine bir uzay çöpünün Solar Max deneyinde kullanılmak üzere yörüngede dönmekte olan bir paneli nasıl delip geçtiğini görüyorsunuz. Bu deneyler büyük bütçeler ve uzun yıllar süren çalışmalar neticesinde hazırlanıyor. Bozulması ise bir çöpe bakabiliyor.