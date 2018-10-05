Dünyaca Ünlü 160 Sosyal Medya Fenomeni İstanbul'a Geliyor

Aralık ayında gerçekleştirilecek Inflow Global Summit 2018 etkinliğinde, sosyal medyanın tanınan 160 fenomeni İstanbul'u dünyaya tanıtacak.

İstanbul, önümüzdeki Aralık ayında turizm ve tanınırlık açısından oldukça olumlu olacak bir etkinliğe hazırlanıyor. 160 yabancı 'fark yaratan' sosyal medya fenomeni İstanbul'a gelecek, çeşitli çekimler yapacak ve 30 kişilik bir ekip 3 grup halinde İstanbul'un arka sokaklarında, sahillerinde, tarihi bölgelerinde ve Belgrad Ormanı gibi özel parklarında yürüyecek.

Etkinliğin Türkiye ayağını yürütecek olan Dijital Dönüşüm Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Afşın Avcı, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu:

“Etkinlik kapsamında dünyanın en etkili insanlarını Türkiye’ye getirip bir konferans düzenleyeceğiz. Bu fenomenler İstanbul’da paylaşımlar yapıp dünya vatandaşlarına bir nevi çağrıda bulunacak. Ancak biz bunların içinden 30 tanesi ile çok özel bir çalışma yapacağız. Bunlar Belgrad ormanında yürüyüş yapacak, Arnavutköy’de balık yiyecek, Caddebostan’da bisiklet sürecek, Beşiktaş ve Kadıköy’de çarşıyı gezecek.”

Türkiye'ye Gelecek Olan Ünlülerden Bazıları