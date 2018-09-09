Dünyaca Ünlü Hackerlar Teknofest İstanbul'da Yarışacak

Teknofest İstanbul kapsamında yapılacak olan yarışmalardan biri de HackIstanbul 2018 Capture the Flag (CTF) olarak öne çıkıyor. Yarışmaya dünyaca ünlü hackerlar da katılacak.

Teknofest İstanbul kapsamında düzenlenecek olan HackIstanbul 2018 Capture the Flag (CTF) yarışması, dünyaca ünlü hackerları bir araya getirecek. İki bine yakın katılımcının mücadele edeceği yarışma, Avrupa'nın siber güvenlik konusunda önde gelen kurumları tarafından da yakından takip ediliyor olacak.

HackIstanbul 2018 CTF yarışmasında yarışmacılar, özel olarak oluşturulan siber saldırı ortamlarında becerilerini sergileyecek ve kendileri için hazırlanan sistemleri ele geçirmek için efor sarf edecek.

Take-Off Uluslararası Girişim Zirvesi'nde en iyiler mücadele edecek

Uluslararası teknoloji girişimlerini ve yatırımcılarını Türk girişimci ve yatırımcılarla buluşturacak olan Take-Off Uluslararası Girişim Zirvesi'nin en başarılı 15 yabancı girişimi, 1 yıl boyunca İstanbul'da ücretsiz ofis imkanına kavuşacak; en başarılı 10 Türk girişimi ise Silikon Vadisi'nde StarCamp eğitimine katılmaya ve sertifika almaya hak kazanacak.

Ayrıca bir drone yarışmasına da ev sahipliği yapacak olan Teknofest'in bu etkinliğine de 25 ülkeden 64 yarışmacı katılacak. Dünyada ilk defa bu kadar fazla ülkenin katılacağı bir drone yarışması olan Dünya Drone Şampiyonası (World Drone Cup-WDC), özel olarak hazırlanan parkurlar ve drone pilotlarının tasarım ve montajını kendileri yaptığı drone'lar ile oldukça çekişmeli geçecek gibi görünüyor.

Katılım ücretsiz

Türkiye'nin milli teknoloji konusunda önemli atılımlar yapan şirketlerinin desteğini alan Teknofest İstanbul'a katılım ücretsiz. Aselsan, Baykar, İGA, İsbak, Roketsan, TAI, Türk Hava Yolları (THY), TÜBİTAK ve TÜRKSAT gibi önemli kuruluşların desteğiyle Teknofest, ülkemizin teknoloji konusunda düzenlediği en büyük etkinliklerden biri olacak.

İstanbul Yeni Havalimanı'nda 20-23 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan Teknofest İstanbul, toplumun her kesimine hitap eden etkinliklere ev sahipliği yapacak. Türkiye'nin milli teknoloji hamlesi ve teknoloji üreten bir ülke konumuna gelmesi yolunda önemli bir adım olarak görülen bu festivalin tüm detaylarına ulaşmak ve kayıt olmak için buradan Teknofest İstanbul'un resmi internet sayfasına ulaşabilirsiniz.