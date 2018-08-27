Business Insider'ın gerçekleştirdiği bir araştırma, Amerika'nın en ünlü şirket sahiplerinin bir saatte, birçok iş güç sahibi insanın dahi hayatları boyunca kazanamayacağı paralar kazandıklarını gözler önüne seriyor.

Söz konusu para olunca, büyük balıkların avladığı balık da bir o kadar büyük oluyor. Amerika'da yaşayan 9 en zengin şirket sahibi üzerinden yapılan araştırma, dudak uçuklatan sonuçlar içeriyor.

Tahmin edebileceğimiz üzere sadece Amerika'nın değil, dünyanın en zengin insanı olan Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, sadece bir saatte kazandığı 4 milyon 474 bin 885 dolar ile listenin ilk sırasında yer alıyor. Kendisini Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg 1 milyon 712 bin 328 dolar ile takip ediyor. Wallmart'ın sahibi iş kadını Alice Walton'un 3. sırasında yer aldığı listeye beraber göz atalım.

Amerika'nın En Zenginleri 1 Saatte Ne Kadar Kazanıyor?