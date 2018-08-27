Söz konusu para olunca, büyük balıkların avladığı balık da bir o kadar büyük oluyor. Amerika'da yaşayan 9 en zengin şirket sahibi üzerinden yapılan araştırma, dudak uçuklatan sonuçlar içeriyor.
Tahmin edebileceğimiz üzere sadece Amerika'nın değil, dünyanın en zengin insanı olan Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, sadece bir saatte kazandığı 4 milyon 474 bin 885 dolar ile listenin ilk sırasında yer alıyor. Kendisini Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg 1 milyon 712 bin 328 dolar ile takip ediyor. Wallmart'ın sahibi iş kadını Alice Walton'un 3. sırasında yer aldığı listeye beraber göz atalım.
Amerika'nın En Zenginleri 1 Saatte Ne Kadar Kazanıyor?