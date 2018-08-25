Ünlü YouTuber McSkillet, Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

YouTube’da yayınladığı Counter Strike adlı oyunun videoları ile ünlü olan 18 yaşındaki McSkillet, ters şeritte aşırı hızla giderken bir cipe çarptı. Kaza sonucunda hayatını kaybeden McSkillet, bir anne kızın da ölümüne neden oldu.

ABD’nin California eyaletinde ters şeritte hız yapan 18 yaşındaki ünlü YouTuber McSkillet (Trevor Heitmann), bir cipe çarparak hayatını kaybetti. Karşıdan gelen ciple kafa kafaya çarpışan Trevor Heitmann, cipte bulunan 43 yaşındaki anne ve 12 yaşındaki kızın da ölümüne sebep oldu.

Bölgede bulunan ilgili polisin verdiği ifadelere göre McSkillet, Perşembe günü saat 16:30 civarında McLaren marka spor arabasıyla San Diego yakınlarındaki Interstate 805 otoyolunda ters şeritte ilerliyordu. Yaklaşık 160 km hızla gittiği belirtilen Trevor Heitmann’ın hız tutkusu, ne yazık ki bu defa ölümle sonuçlandı.

Kanalında Counter Strike adlı oyunu oynarken çektiği videolar sonucu tanınan ve yaklaşık 900 bin takipçisi olan genç YouTuber’ın hesabı, Counter Strike’ın sahibi Valve tarafından dondurulmuştu. Oyunda bir çeşit kumar oynamasından dolayı ticari yasakla karşılaşan ve hesabı dondurulan Trevor Heitmann, bu sebeple son 5 aydır da kanalına video yüklemiyordu. Genç YouTuber’ın konu hakkında konuşan arkadaşları, Trevor Heitmann’ın bir süredir psikolojik sorunlar yaşadığını ifade ettiler. Şu an ise kaza ile ilgili soruşturmalar sürüyor. Genç YouTuber'ın geçmiş gönderilerini merak ettiyseniz, bağlantıya tıklayarak YouTube kanalına erişebilirsiniz.