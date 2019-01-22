Dünyaca ünlü YouTube yıldızları, sürekli olarak yaşadıkları daha iyi video oluşturma baskısı yüzünden tükenmişlik sendromu yaşamaya başladılar.

YouTube, dünyanın en büyük video içerik paylaşım platformu. Dünya çapında milyonlarca YouTuber, düzenli olarak yükledikleri videolar ile hem kendileri için bir gelir modeli oluşturuyor, hem de YouTube kütüphanesinin daha da genişlemesine katkıda bulunuyorlar. Peki bir YouTuber, sürekli olarak içerik üretme işini ne kadar sürdürebilir?

Yeni medyanın en büyük ayağı olan YouTube, bir çevrimiçi platform olması nedeni ile içerik üreticilere yayınları ile ilgili geri bildirimlere direkt olarak ulaşma imkanı sağlıyor. Bu geri bildirimleri dikkate alan üreticiler içeriklerini çok daha iyi hale getirerek başarı basamaklarını hızla tırmanabiliyor. Ancak herkesin tıkandığı bir nokta bulunuyor.

YouTube’un çevrimiçi bir platform olması, avantajlı olduğu kadar dezavantajlı da bir durum. YouTube, 24 saat aktif ve YouTuberlar da ‘işleri’ ile birlikte sürekli olarak aktif olmak zorundalar. İçeriklerin istatistiklerini takip etme, yorumları kontrol etme, yeni içerik düşünme, tekrara girmemek için yaratıcı olma ve dahası…

Her YouTube içerik üreticisi, daha fazla aboneye ulaşmak, yeni içerikler üretmek ve kalitesini artırmak için sürekli olarak kendini geliştirmek zorunda. Bu durum, uzun süredir içerik üreten ve ürettiği içeriklerin kalitesine dikkat eden YouTuberlar’ın zamanla depresyona girmelerine ve tükenmişlik sendromuna yakalanmalarına neden oluyor.

Yalnızca 2018 yılı içinde dünya çapında ünlü 10 YouTube içerik üreticisi, bir bunalım dönemi içinde olduğunu belirterek YouTube’a ara verdi. Ancak tükenmişlik yaşayan ve zihinsel bir yorgunluğun içinde bulunan YouTuberlar’ın sayısı bundan çok daha fazla. 2019 yılı içinde çok daha fazla YouTube içerik üreticisinin platforma ara verdiğini görebiliriz.

2018’da YouTube’a ara veren içerik üreticileri arasında 1.6 milyon abonesi bulunan Elle Mills, 1.2 milyon abonesi bulunan Laina Morris(2017’den 2018’e kadar ara verdi) ve 14 milyon abonesi bulunan Lilly Singh gibi önemli isimler bulunuyor. Ayrıca YouTube’un efendisi diyebileceğimiz PewDiePie da 2016 yılında benzer bir tükenmişlik sorunu ile karşılaşmıştı.