Dünyada Bu Yıl En Çok Hangi Otomobiller Satıldı?

Otomotiv sektörü, dünyadaki en büyük sektörlerden biri. Bu sektör içinde en önemli güç göstergelerinden birisi de satılan araç sayısı.

Focus2Move adlı analiz şirketiden yapılan açıklamada bu yılın en çok satılan araçları sıralandı. Sıralamada araçların varyasyonları ve modifikasyonları bir arada sayıldı. Şirketin verdiği rakamlara göre satış rakamlarının zirvesinde Japon Toyota yer aldı.

Yılın ilk sekiz ayında 816 bin 749 adet Corolla satan şirket birinciliği göğüslerken, ikinci sırayı Ford F-Series aldı. F-Series satışları 722 bin 566 adet oldu. Üçüncü sırayı ise Alman Volkswagen Golf, toplamda 572 bin 772 adet satışla elde etti.

Raporda yapılan değerlendirmede Honda Civic ve Toyota RAV4'ün Golf'ü geçme ihtimalinin olduğuna da dikkat çekildi.

En çok satan ilk on otomobil listesinde ilk onu ise Volkswagen Tiguan (539 bin 463), Volkswagen Polo (499 bin 462), Honda CR-V (460 bin 904), Toyota Camry (454 bin 094) ve Chevrolet Silverado (430 bin 708) doldurdu.