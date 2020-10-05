Dünyada Eşi Benzeri Olmayan Türk Yapımı Özel Araç

İstanbul'da bir vatandaş, dünyada benzeri olmayan özel bir araç tasarladı. Alt tarafını go kart aracından alan aracın gövdesi Volkswagen Bettle'a, direksiyon ve fren aksamı ise bir motosiklete ait. Araç için yaklaşık 10 bin TL harcama yapan vatandaş, aracı satmayı ya da seri üretime geçmeyi düşünmüyor.

Ferdi Güney isimli bir vatandaş, dünyada tek olan özel bir araç tasarladı. Alt tarafı go kart araçlarının alt yapısını kullanan üst kısmında ise farklı araçlardan alınan parçalara ait olan toplama araç, oldukça ilgi çekici görünüyor. 40 yaşındaki vatandaş, tasarladığı aracını satmayı ya da seri üretime geçirmeyi düşünmüyor.

Güney, hayatını modifiye yaparak geçiren bir kişi. Yani araçlara ilgisi zaten var. Koronavirüs salgını sürecinde de boş kalan ve aklına ilginç bir fikir gelen Güney, 3 aylık çalışmanın sonucunda özel aracını oluşturmuş durumda. Araç, oldukça kompakt bir yapıya sahip olsa da saatte 80 kilometre hıza ulaşabilmesiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

İşte dünyada tek olan özel araç

Aracın direksiyon ve fren aksamı, başka bir motosiklete ait. Gövde bölümündeyse Volkswagen Bettle'ın parçalarının kullanıldığını görüyoruz. Tasarladığı özel aracıyla ilgili açıklamalarda bulunan Güney, bu aracı yolda gören insanların yoğun bir ilgi gösterdiğini, fotoğraf çekinip aracı satın almayı isteyenlerin olduğunu söylüyor. Aracın tek ve kendisine ait olduğunu söyleyen Güney, satmayı ya da seri üretime geçmek istemediğini ifade ediyor.

Bu tür bir aracın iki ve üç tekerlekli versiyonlarının olduğunu ifade eden Güney, dört tekerli versiyonun daha önce yapılmadığını ve pandemi nedeniyle sürecin biraz uzamış olmasına rağmen elinden gelenin en iyisini yapmak için aceleci davranmadıklarını söylüyor. Güney, yukarıda gördüğünüz aracın kendisine 8 ila 10 bin TL arasında bir fiyata mal olduğunu söylüyor.