HIV pozitif teşhisi konan bir kişi, aldığı kök hücre tedavisinin ardından AIDS'e neden olan virüsten tamamen kurtuldu. Hasta, bunu dünyada deneyimleyen ikinci kişi olarak kayıtlara geçti.

Adı açıklanmasa da dış basında 'Londralı hasta' olarak adlandırılan bir hasta, nadir görülen bir genetik mutasyon sayesinde HIV'e karşı bağışıklığı bulunan bir bağışçıdan kemik iliği nakli yapılmasıyla sağlığına tekrar kavuştu.

HIV uzmanı Profesör Ravindra Gupta, konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: "Artık ölçebileceğimiz bir virüs kalmadı. Hiçbir şey tespit edemiyoruz. Hasta işlevsel bir şekilde tedavi edildi ve şu anda nekahat döneminde." Yine de hastanın tamamen iyileştiğini söyleyebilmelerinin çok erken olduğunu söyleyen Gupta, 2003 yılında HIV pozitif olduğu belirlenen hastaya 2012 yılında da ‘Hodgkin lemfoma' adı verilen bir tip kan kanseri teşhisi konulduğunu, 2016 yılında ise hastanın kanserin tedavisi için kök hücre naklini kabul ettiğini belirtti. Profesör, bunun hastanın hayata tutunabilmesi için alması gereken son karar olduğunu söyledi.



HIV virüsünden kurtulan ilk hasta olan Timothy Brown

AIDS'ten tamamen kurtulan ilk kişi, Almanya'da benzer bir tedavi gören ABD vatandaşı Timothy Brown'du. Tarih ise 2007 yılını gösteriyordı. Brown da o dönem 'Berlinli hasta' olarak anılıyordu.