Avusturya, Aşısızlara 10 Gün Karantina Uygulayacak

Avusturya, aşı vurulmayan vatandaşlarını 10 gün boyunca eve kapatma kararı aldı. Aşı yaptırmayan Avusturyalılar, karara göre yalnızca zorunlu ihtiyaçlar için dışarı çıkacaklar. Aşı karşıtlarını kızdıracak karar, dünyada bir ilk olması nedeniyle de dikkat çekiyor.

Avrupa'nın küçük ülkelerinden bir tanesi olan Avusturya, artan koronavirüs vakaları nedeniyle dünyada ilk olan bir karara imza attı. Alınan bu karara göre ülke genelinde aşı vurulmamış olan kişiler, önümüzdeki 10 gün boyunca sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olacaklar. Ülke genelinde tepki çeken olay, aşı karşıtlarını rahatsız edecek gibi görünüyor.

Konuyla ilgili açıklamalar, Avusturya Başbakanı Alexander Schallenberg tarafından yapıldı. Bu kararın zorunluluk olduğunu ifade eden Schallenberg, "Hükümet olarak görevimiz insanları korumak. Bu nedenle Pazartesi'den itibaren aşısızlar için kapanma olmasına karar verdik." ifadelerini kullandı. Kararla birlikte 2 milyon civarında Avusturyalı, an itibarıyla evine kapanmış durumda.

Alınan karar, dünyada bir ilk

Dünyada ilk olan karar, sert tedbirlerle kontrol altında tutulacak. Aşısız olup sokağa çıkma yasağını delen Avusturyalılar, yakalandıkları takdirde 450 euro gibi cezalarla karşı karşıya kalacaklar. Sağlık Bakanı Wolfgang Mückstein ise bu zorunlu kararın insanları aşıya yönlendirmek için alındığını ifade ediyor. Bakana göre karar ile aşısızların temas oranı, yüzde 30 düşürülmüş olacak.

Bu arada, 10 milyon civarında nüfusa sahip olan Avusturya'nın yüzde 65'inin tam aşılı olduğunu da hatırlatalım. 14 Kasım'da açıklanan verilere göre ülkedeki günlük vaka sayısı ise 11 bin 552 seviyelerinde. Sağlıkçılarsa bu kararın yeterli olmadığını düşünüyor. Uzmanlara göre alınan sokağa çıkma kararının aşılıları da kapsaması şart. Avrupanın koronavirüs gündemi, önümüzdeki günlerde daha büyük kısıtlamalar olabilir gibi görünüyor...