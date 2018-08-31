Acces Now, dünyada internete en çok erişim engeli getiren ülkeleri listeledi. Liste, ayrıca internete en fazla sansür uygulayan ülkeleri de gösteriyor.

İnternet, günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiş durumda. Fakat her gün milyarlarca kişi interneti aktif olarak kullansa da bazı ülkelerdeki internet erişimi siyasi nedenler ya da güvenlik önlemleri bahane gösterilerek engelleniyor ya da kısıtlanıyor.

Bu konuda bir rapor hazırlayan Acces Now, dünyada internet erişimi en çok engellenen ya da yavaşlatılan ülkeleri listeledi. Ne yazık ki Türkiye, internet erişim engeli ve yavaşlatmaları ile söz konusu listede bir hayli üst sıralarda yer alıyor.

Rapor, Ocak 2016’dan günümüze kadar gerçekleşen internet erişim engeli ve yavaşlatmalarını göz önünde bulunduruyor. Asya’nın ‘parlayan yıldızı’ Hindistan, bu süre zarfında 154 defa internet erişim engeli getirererek listede birinci sırada yer alıyor.

Hindistan’ı 19 kez internet erişim engeli getiren Pakistan izliyor. Listenin 3. ve 4. sıralarında ise iç savaş nedeni ile zaman zaman vatandaşların internet erişimini tamamen engelleyen Irak ve Suriye geliyor.

Rapora göre Türkiye’de Ocak 2016 tarihinden bu yana internet erişimi 7 kez engellendi ya da yavaşlatıldı. Bu durum Türkiye’nin, Irak ve Suriye’nin hemen ardından internet erişimi en fazla engellenen 5. ülke olmasına neden oluyor.

Son iki yılda internet erişimi en fazla engellenen ülkeler şu şekilde:

Yukarıdaki listede yer alan ülkelerde internet erişimi geçici olarak engellenmiş ya da yavaşlatılmış olsa da genel olarak internete sorunsuz olarak erişebiliyorlar. Kuzey Kore, Küba, Çin gibi ülkelerdeki insanlar ise internette yoğun bir sansür ile karşı karşıyalar.

Katı bir rejimle yönetilmekte olan Kuzey Kore’de erişimi tamamen devlet kontrolü altında olan internet öylesine sansürlenmiş durumda ki Kuzey Kore vatandaşları, internetin yalnızca %4’lük bir kesimine erişim sağlayabiliyorlar.

Küba’da da durum çok iç açıcı değil. Vatandaşlar, devletin belirlemiş olduğu web sitelere belirli zamanlarda erişim sağlayabiliyorlar. Çin, Myanmar, Suudi Arabistan ve İran gibi ülkelerde de internet erişimi devletin izin verdiği sitelerle sınırlı ve e-postalar sürekli olarak filtreleniyor.

İnternet erişimine kısmı yasaklar ya da sansürler getiren ülkelerin listesi şu şekilde: