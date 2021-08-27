Teknoloji sektörünün en önemli araştırma şirketlerinden Counterpoint Research, Apple'ın 2021 yılının ikinci çeyreğinde akıllı saat sektöründeki liderliğini devam ettirdiğini, dünya çapındaki Apple Watch kullanıcı sayısının 100 milyonu geçtiğini açıkladı.

Akıllı saat sektöründe tahmin edebileceğiniz üzere büyük bir rekabet bulunuyor. Apple, Samsung ve Huawei gibi teknoloji devleri, en fazla satış adedine ulaşıp en çok kullanıcıya sahip olmak adına büyük mücadeleler vererek akıllı saatlerini sürekli bir adım öteye götürme peşindeler.

Counterpoint Research'ün hazırladığı rapora göre bu rekabette birinciliği şu anda Apple çekiyor. Markanın en çok satan akıllı saat modelleri Apple Watch 6, Apple Watch SE ve Apple Watch 3 ile pazarın en büyük ismi olan Apple, bu yıl 100 toplamda 100 milyon kullanıcıyı aşmayı başardı.

En çok satılan akıllı saat listesinin ilk 3'ünde sadece Apple var

Geçtiğimiz yılın ikinci çeyreğine göre bu yıl %27 oranında bir büyüme yaşayan akıllı saat sektörü, pandeminin negatif etkilerinden hızlı bir şekilde kurtulmuş gibi görünüyor. Elbette bu büyümeden sadece Apple değil, geçtiğimiz seneye göre satış rakamlarında %43'lük bir artış yaşayan Samsung da nasibini almış durumda.

Apple şu anda akılı saat sektörünün lideri olsa da Çin ve Hintli rakiplerinden sıyrılmak için zorlu mücadeleye hız kesmeden devam etmek zorunda. Zira bildiğiniz üzere bu tür rakipler Apple'ın sahip olduğu özellikleri kendi akıllı saatlerinde uygulayıp bu teknolojiyi sadece 100 dolar karşılığında satabiliyorlar.