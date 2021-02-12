Dünyadaki Tüm Koronavirüsler, Kola Şişesini Dolduramaz

Bath Üniversitesi'nde görevli matematikçi Kit Yates, koronavirüsün parçacıklarını ölçerek dünyada yaklaşık 2 milyara yakın virüs parçacığının bulunduğunu, tüm bunlar bir araya getirildiği zaman 330 mililitrelik bir kola kutusunun bile doldurulamayacağını açıkladı.

Dünya çapında yaklaşık olarak 2,36 milyon kişinin hayatını kaybetmesine yol açan koronavirüs için geniş çaplı araştırmalar yapılmaya devam ediyor. İngiltere Bath Üniversitesi’nde bir matematikçi olan Kit Yates, virüs hakkında farklı tarzda bir araştırma yürüttü.

Nanometre bazında Sars-CoV-2 virüsünün çapını ölçeklendiren Yates, dünyada iki milyara yakın koronavirüs parçacığının bulunduğu ve tüm bunlar toplandığı zaman bir kola kutusunu bile dolduramayacaklarını açıkladı.

Dünya üzerinde 1,5 - 2 milyara yakın koronavirüs parçacığı bulunuyor

İngiliz matematikçi, dünyada böylesine büyük bir yıkıma yol açan virüsün aslında çok küçük boyutlara sahip olduğunu belirtirken, devamında şu ifadeleri kullandı; "Geçen yıl ortaya çıkan tüm sıkıntıların, zorlukların ve can kaybının sadece birkaç ağız dolusu bir hacme sahip olması gerçekten de şaşırtıcı.”

Virüs parçacıklarını hesaplarken ölçümleri yaklaşık bir metrenin yüzde birini baz alarak gerçekleştirdiğini belirten Yates, virüsün çapının 80 ila 220 nanometre arasında olduğunu dile getirdi. Dünyada şu anda 1,5 - 2 milyar arasında virüs parçacığı bulunduğunu belirten Kit, dünyadaki virüs hacminin 160 ml olduğunu ve böylelikle hepsini bir araya getirsek bile bir 330 milimetrelik kola kutusunu bile dolduramayacak kadar küçük olduklarını dile getirdi.