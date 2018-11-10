Dünyanın En Yaşlı Toprağı Grönland'da Bulunmuş Olabilir

Bir grup araştırmacı, Grönland'da bir buz tabakasının altında kalan toprağın, dünyanın en eski toprak oluşumu olabileceğini ortaya çıkardı.

Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology isimli bir bilim dergisinde yayınlanan yeni bir makaleye göre, şimdiye kadar keşfedilmiş en eski toprak fosilleri Grönland'da biz buz tabakasının altında bulundu. Tabakadan alınan örnekleri inceleyen bilim insanları, toprak fosilinin yaşını 3.7 milyar olarak belirledi ve eğer bu bilgi teyit edilirse, incelenen toprak fosili gezegenimizdeki en eski toprak örneği olacak.

Elde edilen örnek oldukça önemli bilgileri de beraberinde getirecek; çünkü toprak oluşumu, gezegenin atmosferinin düzenlenmesine etki eden tüm biyolojik ve kimyasal süreçler üzerinde etkili ve konuya dair öğrenebileceğimiz çok fazla şey var. Araştırmacılar, bu örnek üzerinde, Dünya'da yaşamın başlangıcına ve ilk organizmaların ortaya çıkışına dair bilgiler elde edebilmek için de araştırmalar yürütecek.

Grönland'ın Isua Greenstone Kuşağı'nda bulunan bu eski toprak fosilleri, aynı zamanda şimdiye kadar keşfedilmiş en eski biyolojik yaşam örneği ve bu da bölgenin, Dünya'nın en eski yaşam alanlarından biri olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda incelemelerden gelen sonuçlar, 3.7 milyar yıl önce dünyanın oksijen miktarı olarak hayvanlar ve insanlar için yaşamaya uygun olmadığını söylüyor.

Araştırma verileri henüz uygulanan testler neticesinde kanıtlanabilmiş değil ancak araştırma ekibi incelemelere devam ediyor. Eğer bulgular kesinleşir ve onaylanmış şekilde bilim literatüründeki yerini alırsa sağlayacağı yeni araştırma alanları ise oldukça heyecan verici.