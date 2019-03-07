Bilinen En Eski Batık Antalya Kıyılarında Keşfedildi.

Hitit Üniversitesi'nde bir panelde konuşan, Selçuk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Öniz, kasım ayında dünyanın en eski batığının Antalya kıyılarında bulunduğunu ancak bunun şu ana kadar basına duyurulmadığını belirtti.

Hitit Üniversitesi'nde gerçekleşen “Sualtı Arkeolojisi” adlı panel basına açıklanmayan bir keşfin duyurulmasına ev sahipliği yaptı. Panelde “Akdeniz Kıyılarında Sualtı Arkeolojisi” adlı bir sunum gerçekleştiren Selçuk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Öniz, bugüne kadar Türkiye’de iki adet Tunç Çağı batığı kazısı yapıldığını belirtti.

Yapılan ilk kazının “Gelidonya” kazısı olduğunu ve bakır temelli bulguların M.Ö 12. yılına dayandığını açıklayan Öniz, ikinci kazının ise Uluburun Batığı olduğunu belirtti. Uluburun Batığı, temelleri M.Ö 13-14 yıllarına ait dayanıyor.

2018 yılında Adana’da başlanan bir sistematik bir çalışma ile Antalya kıyılarına kadar 39 adet gemi batığı tespit eden Türk ekibin başarısının arkasında ise Tunç Çağı’nda oldukça hareketli olan Akdeniz Kıyıları yatıyor. New York’ta bulunan müzede 1 adet, Atina’da ise yalnızca 4 adet bulunan ingot’a (bakır külçe) karşılık son Türkiye keşfinde 74 adet ingot’a ulaşıldı. Bilinen en eski formda olan yastık türü külçeler ise Antalya kıyılarında ortaya çıkarılmış durumda.

Türkiye’nin Sualtı arkeolojisi dalında dünyanın en iyi 5 ülkesinden biri olduğunu belirten öğretim üyesi, "Sualtı arkeolojisi alanında teknolojiyi bilen, teknolojiyi kullanan arkeolojik alanında sesi çok çıkan bir ülke Türkiye. Sualtı kültür mirasının korunmamasında da söz sahibi olması gerekirdi. Ülke kıyılarımız 8 bin 500 kilometre. Dünyanın birçok ilki Dicle-Fırat ve çevresinde ortaya çıkan ilk tarım, ilk kentler tüm bu ilklerin yansıdığı sular. Karadeniz, Marmara ve Akdeniz'de korunması gereken çok önemli kültür miraslarımız var. Karada olduğu gibi sualtındaki kültür mirasının da korunması gerekli. Fakat dünyada bu konu üzerinde durulmayan bir konu olmuş.” sözleri ile çağrıda bulundu.