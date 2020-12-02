'Dünya'nın Dönüşü' Tartışmasındaki Gençlerden Açıklama

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin gündemine oturan gençler, hararetli tartışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundular. Konya Bilim Merkezi'ne yaptıkları ziyarette konuşan gençler, Dünya'nın nasıl döndüğü tartışmasının nereden çıktığını ve tartışma sırasında neler yaşadıklarını anlattılar.

Birkaç gün önce Türkiye'nin sosyal medya gündemi, viral bir videoyla sallandı. Bu videoda yer alan bir grup genç, Dünya'nın nasıl döndüğünü tartışıyorlardı. Ancak bu tartışmadaki hem hareketler hem de söylemler, videonun internete düşmesiyle birlikte milyonların dikkatini çekti. Bugünse o arkadaş grubundan olayla ilgili ilk açıklama geldi. Yapılan açıklamalar, tartışmanın nereden çıktığını ve sürecin bu noktaya nasıl geldiğini gözler önüne seriyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, gençlerin viral hale gelen tartışmalarına kayıtsız kalmayarak, arkadaş grubunu Konya Bilim Merkezi'ne davet etti. Bugün gerçekleşen ziyaret sırasında gençlere, teleskop hediye edildi. İşte tüm Türkiye'nin yüzünü güldürmeyi başaran gençler, bu gezi sırasında da olayın nasıl yaşandığını anlattılar.

"Meğer biz hiçbir şey bilmiyormuşuz"

Tartışmanın esas konuşmacılarından olan Hasan Hüseyin Karaoğlu, Dünya'nın nasıl döndüğünü uygulamalı olarak göstermeye çalıştığını ancak başaramadığını söyledi. O gün hiçbir sonuca ulaşamadıklarını ifade eden Karaoğlu, araştırdıktan sonra doğru bilgiye ulaştıklarını belirtti. Tartışmanın iki üç saat kadar sürdüğünü söyleyen genç, o esnada ne konuştuklarını kendilerinin bile hatırlamadığını ifade etti. Murat Seyit Kağnıcıoğlu ise videodaki halleriyle şu anki halleri arasında dağlar kadar fark olduğunu, çünkü o gün hiçbir şey bilmediklerini fark ettiklerini söylüyor.

Mesele, tavşan etinin haram olup olmadığından çıkmış ve Dünya'nın dönüşüne gelmiş

Ekibin bir diğer üyesi Furkan Şaban Sarı, viral hale gelen tartışmanın kaynağının tavşanlar olduğunu ifade ediyor. Tavşan etinin haram olup olmadığını tartışmaya başladıklarını söyleyen genç, buradan uzaylıların varlığına geçtiklerini, en sonunda da Dünya'yla ilgili tartışmaya başladıklarını ve olayların bu noktaya geldiğini ifade ediyor.