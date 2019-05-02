Dünyanın Dört Bir Köşesinde Yapılan En Ekstrem 10 Spor

Birçok coğrafi özellik sayesinde gerçekleştirilebilen ekstrem sporlar, macera tutkunlarının hayatında önemli bir yere sahip. Siz de ekstrem sporlara meraklıysanız ve adrenalin seviyenizi yükseltmeye hazırsanız, gelin dünyanın dört bir yanında hangi ekstrem sporların yapıldığına bakalım

Yamaç paraşütü, rafting, sörf gibi popüler sporların yanı sıra volkan kayağı, agresif paten, uçurum dalışı gibi son dönemde yavaş yavaş yaygınlaşan sporların altında toplandığı başlık olan ekstrem sporlar; heyecan ve aksiyon tutkunlarının hayatlarının vazgeçilmezi durumunda.

Türkiye dâhil birçok ülkenin turizm potansiyelini de büyük oranda etkileyen ekstrem sporlar hakkında güzel bir seçki hazırladık. Dünyanın en iyi ekstrem spor merkezlerini teker teker sıraladık.

10. Kanada'nın Whistler bölgesinde kayak ve Emerald Gölü'nde kano sporları:

9. İrlanda'da sakin ve bir o kadar yorucu olan uzun dağ yürüşleri:

8. Fransa'nın kanyonlarındaki berrak ve agresif sularda kano:

7. Dominik Cumhuriyeti'ndeki mercan resfilerine dalış:

6. Portekiz'in okyanus kıyılarında sörf:

5. Arjantin'in And Dağları'nda tırmanış, dağ bisikleti ve yamaç paraşütü:

4. Kosta Rika'nın yağmur ormanlarında duş etkisi yaratan macera dolu yürüyüş parkurları:

3. Yeni Zelanda'nın eşşiz karlı dağlarında snowboard ve kayak:

2. Brezilya'nın dev dalgalarında sörf:

1. Türkiye: Dağlarından denizlerine, akarsularından yürüyüş parkurlarına kadar ekstrem sporlar için birçok alternatif sunan ülkemiz, Çoruh, Fırtına, Dalaman gibi doğa harikalarıyla özellikle rafting sporu için en ideal ülke konumunda.

Dünyanın dört bir yanından yapılabilen ekstrem sporları sizlerle paylaştığımız yazımızın sonuna geldik. Siz de kendi favori ekstrem sporunuzu ve bu spor için en elverişli bölgeyi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.