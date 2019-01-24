  • Dünyanın Durduğu Günlerde Geçen Bir Garip Oyun: Last Oasis

Dünyanın Dönmeyi Bıraktığı Günlerde Geçen Bir Garip Oyun: Last Oasis

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Önümüzdeki aylarda piyasada olacak olan hayatta kalma türündeki The Last Oasis, kapalı beta sürecine girmiş durumda.

Battle Royale teması ve hayatta kalma oyunlarının revaçta olması birçok yapımcı için ilham kaynağı oluyor. Last Oasis, dünyanın dönmeyi bıraktığı, hayatta kalan herkesin çılgın bir açık dünya oynanışında kendine has alet edevatlar yaparak birbirini yediği bir temayı işliyor.

Fortnite'ın crafting mekanizmasını alarak bir üst seviyeye taşıyan Last Oasis, şu an kapalı beta sürecinde.

Siz de Last Oasis'te gördüklerinizden memnun olduysanız ve oyunu herkesten önce deneyimlemek isterseniz beta başvurusu yapabilirsiniz. Tek yapmanız gereken buraya tıklamak ve size sorulan sorulara dürüstçe cevap vermek. Eğer betaya seçilirseniz mail yoluyla bilgilendirileceksiniz.
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Etiketler: the last oasis, survivol
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