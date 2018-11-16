Ünlü YouTuber Shawn Woods, son gerçekleştirdiği deneyle oldukça ilginç bir sonuca ulaştı.

Shawn Woods, bugün pizzalarda da oldukça sık kullanılan jalapeno biberinden tam 850 kat daha acı olan Carolina Reaper biberini farelere yedirdi. Woods, farelerin bu durumdan bir şekilde etkileneceklerini beklerken şaşırtıcı bir şekilde en ufak bir tepki bile almadı.

Yetişkin bir insanı saatlerce ağlatabilecek olan Carolina Reaper biberini mideye indiren fareler, kısa bir süre sonra test alanında hiç biber kalmayacak şekilde her şeyi silip süpürdü.

Videodan da görebileceğiniz üzere ne farelere, ne de sıçanlara hiçbir zarar vermeyen biberleri ve fareleri bir gece boyunca gözlemleyen Woods, sabahında tıpkı bizim gibi şaşırmış görünüyor. Daha fazla vakit kaybetmeden sizleri bu ilginç videoyla başbaşa bırakıyoruz.