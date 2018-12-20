Dünyanın En Az Arızalanan Otomobil Markası Toyota Oldu

CarMD tarafından açıklanan verilere göre Japon otomotiv devi Toyota, otomobilleri en az arızalanan bu nedenle de dünyanın en güvenilir otomobil markası konumunda.

Birleşik Devletler merkezli otomobil arıza tespit cihazı üreticisi CarMD, yıllık Araç Arıza Endeksi’ni açıkladı. Yayınlanan rapora göre dünyanın en büyük otomobil üreticisi konumunda bulunan Japon otomotiv devi Toyota, en sorunsuz otomotiv markası olarak belirlendi.

CarMD tarafından hazırlanan rapor, son 22 yıl içinde üretilen 5.6 milyon otomobilin verileri analiz edilerek hazırlanırken, verileri analiz edilen tüm otomobil markaları içinde Toyota otomobilleri, motorları en az arıza yapan otomobiller olarak dikkat çekti.

Toyota marka otomobillerin, arıza sıklığı en düşük otomobiller olarak kayıtlara geçmesi, Japon otomotiv devini dünyanın en güvenilir otomobil markası haline getirdi. Toyota’nın en çok satan otomotiv markası olduğunu düşünürsek rapor pek de haksız sayılmaz.

Toyota, yalnızca arızasızlık konusunda değil, güvenlik konusunda da kendini ispatlamış bir şirket. Zira Toyota C-HR, geçtiğimiz yıl Euro NCAP güvenlik testinde 5 yıldız almayı başararak Volvo S90 ile birlikte dünyanın en güvenli 2 otomobilinden biri olmuştu.

Peki Toyota otomobillerin daha az arızalanıyor olması, gerçekten de Toyota’yı en güvenilir marka haline getiriyor mu? İsveçli üretici Volvo, sunduğu neredeyse tüm otomobillerde birinci sınıf güvenlik sağlayarak hala en güvenli otomobil markası olarak biliniyor.

Volvo otomobillerin ne denli sağlam olduğunu açıklamak gerekirse, uzun yıllardır yollarda olan Volvo XC90, son 15 yıl içinde hiçbir ölümlü kaza yaşamamış durumda. Webtekno YouTube ekibinin Volvo XC90’ı incelediği videoya aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.