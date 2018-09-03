Dünya'nın En Başarılı Bilim İnsanları Arasındaki 15 Türk

Dünyanın en başarılı bilim insanları sıralamasında ülkemizden de 15 akademisyen bulunduğu açıklandı.

Dünyanın en başarılı bilim insanları açıklandı. 2006 yılında 20 binden fazla üniversitenin ve yüz binlerce bilim insanının akademik başarılarını test etmek amacıyla kurulan Webometrics, dünyanın en iyi nanoteknoloji-nanobilim uzmanlarını açıkladı.

Bilim insanlarını değerlendirirken H-indeks, atıf sayısı ve döküman sayısı gibi önemli kriterler kullanan şirket, dünyanın en kapsamlı akademik performans sıralama sistemi konumunda. Hazırlanan bu listede, Türkiye'den de 15 akademisyen yer almayı başardı.

Webometrics tarafından hazırlanan listede yer almayı başaran Türk akademisyenler şu şekilde:

Koç Üniversitesi: Prof. Dr. Can Erkey

Prof. Dr. Can Erkey Bilkent Üniversitesi: Dr. Engin Durgun

Dr. Engin Durgun Gazi Üniversitesi: Doç. Dr. Gökhan Demirel

Doç. Dr. Gökhan Demirel Gazi Üniversitesi: Prof. Dr. Gülay Bayramoğlu

Prof. Dr. Gülay Bayramoğlu İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü: Doç. Dr. Hasan Şahin

Doç. Dr. Hasan Şahin Erzurum Teknik Üniversitesi: Prof. Dr. Hasan Türkez

Prof. Dr. Hasan Türkez Abdullah Gül Üniversitesi: Prof. Dr. Mehmet Şahin

Prof. Dr. Mehmet Şahin Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi: Prof.Dr. Nahit Aktaş

Prof.Dr. Nahit Aktaş Orta Doğu Teknik Üniversitesi: Prof. Dr. Necati Özkan

Prof. Dr. Necati Özkan Bilkent Üniversitesi: Prof. Dr. Salim Çıracı

Prof. Dr. Salim Çıracı Bilkent Üniversitesi: Dr. Seymur Jahangirov

Dr. Seymur Jahangirov Bilkent Üniversitesi: Prof. Dr. Tamer Uyar

Prof. Dr. Tamer Uyar Sabancı Üniversitesi: Prof. Dr. Yuda Yürüm

Prof. Dr. Yuda Yürüm Sabancı Üniversitesi: Prof. Dr. Yusuf Menceloglu

Prof. Dr. Yusuf Menceloglu Gebze Teknik Üniversitesi: Prof. Dr. Zafer Ziya Öztürk

Listede yer alan Erzurum Teknik Üniversitesi profesörü Hasan Türkez, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev yapıyor. İlaç endüstrisi, genetik, bor, beyin tümörlerinin tedavisi konusunda çok sayıda projesi bulunan Türkez, Dünya Sağlık Örgütü'nde de uzman komite üyesi olarak görev alıyor.