Başarılı İnsanların Enerjilerini Asla Harcamadıkları 4 Şey

Başarılı insanlar enerjilerini boşa harcamaktan, başka bir deyişle kendilerini hedeflerinden uzaklaştıracak şeylerden uzak dururlar.

Şimdi de; her insan gibi 'sınırlı' olan enerjilerini, diğer insanlardan farklı olarak mümkün mertebe doğru kullanmaya çalışan bu başarıyı yakalamış insanların, enerjilerini korumak için kaçındığı 4 şeye bakalım.

1. Kin tutmak

Negatif duygular, zihnimizi pozitif duygulara oranla çok daha fazla yorar. Şayet zihniniz devamlı bir biçimde kin, garez, kıskançlık vb. olumsuz düşüncelere takılırsa, enerjiniz gitgide düşecek ve önemli olan şeylere odaklanmanız zorlaşacak demektir.

"Hayat uzun süre kin tutmak için çok kısa.” (Elon Musk)

2. Küçük ve sınırlı düşünmek

Richard Branson ve eşi, uçakla Porto Riko’ya gidecekken bulundukları uçak seferi iptal olur. Yüzlerce yolcu şikayet edip söylenirken, Richard Branson’ın aklına bir fikir gelir: Branson, aynı rotadan giden bir uçak arar. Mevcut uçaktaki yolcuları alabilecek büyüklükte bir uçağı bulduğunda ise kiralar ve uçaktakilere tanesi 39 dolardan koltuk bileti satar.

“Yaratıcılık, noktaları birleştirmektir.” (Steve Jobs)

3. Şikayet etmek ve başkalarını suçlamak

Başarılı insanlara baktığımızda, şikayet etmek yerine olaylara uyum sağladıklarını; bir sorun gördüklerinde, çözüm odaklı düşündüklerini gözlemleriz. Bunun nedeni de; şikayet etmek ve suçu başkalarının üstüne atmanın gerek kısa vadede, gerekse uzun vadede hiçbir yararının olmamasıdır.

“Liderler zamanlarının %5’ini problem üzerine, %95’ini ise çözüm üzerine düşünerek harcarlar.” (Tony Robbins)

4. Rahata alışmak

Hızlı yaşamak ve sürekli yeni şeyler deneyerek risk almak, başarılı insanların çoğunda bulunan bir özelliktir. Kendilerini rahat hissettikleri anda, sahip olduklarını yitirme riskini alıp yeniden rahatsız olma hissi onlarda bir tür refleks haline gelmiştir de denebilir.

"Bedenin rahatlık konusundaki arzularını yerine getirmek demek, ruhu donukluğun sisine itmek demektir." (Susanna Tamaro)