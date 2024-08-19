3.615 Nokia telefonuyla Guinness Rekoru kırıldı! Wences Palau Fernandez'in devasa koleksiyonu teknoloji tarihine geçti.

Barcelona'dan Wences Palau Fernandez, 3.615 cep telefonundan oluşan etkileyici koleksiyonuyla Guinness Dünya Rekoru'nu kırdı. Bu devasa koleksiyon, önceden 2023'te Andrei Bilbie Argentis tarafından oluşturulan 3.456 telefonluk rekoru geçti.

Fernandez'in koleksiyonuna 1999 yılında aldığı Nokia 3210 ile başladığı biliniyor. 2008'de koleksiyonuna yoğunlaşan Fernandez, eski Nokia modellerini toplamaya başlamış ve 2018’de 700'den fazla Nokia telefonu toplamıştı. Zamanla ilgi alanını genişleterek diğer markaları ve ticari olarak sunulmayan telefon prototiplerini de koleksiyonuna ekledi.

Fernandez’in koleksiyonunda nadir bulunan modellerden var

Bugün Fernandez’in koleksiyonu, Siemens, NEC, Motorola, Blackberry, Samsung, HTC ve Apple gibi birçok markanın telefonlarını içeriyor. Koleksiyonun öne çıkan parçaları arasında özel üretim Nokia 3220 Star Wars Ep III modelleri yer alıyor. Bu özel telefonlar, koleksiyonun nadir ve dikkat çekici örneklerinden sadece birkaçı. Fernandez, koleksiyonunu bir müze olarak görmeye başladı ve eksik modelleri toplamak için çalışmalarını sürdürüyor. Aynı zamanda Guinness rekoru kıran koleksiyonunun gelişimini kendi web sitesi Nokia Project Dream'de adım adım belgeleyerek takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.

Fernandez'in koleksiyonu, teknolojinin evrimini gözler önüne seren etkileyici bir arşiv niteliğinde. Her geçen gün koleksiyonunu daha da genişleten Fernandez, teknoloji meraklıları ve koleksiyoncular için bir ilham kaynağı olmaya devam ediyor.