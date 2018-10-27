Pazartesi günü açılması beklenen üçüncü havalimanı Türkiye’nin en pahalı projesi olma özelliğine sahip. Yalnızca ismi bilinmeyen havalimanı ile ilgili bilmeniz gereken 6 bilgiyi sizler için derledik.

Fikir Nasıl Ortaya Çıktı?

Atatürk Havalimanı’nın dış hatlarda yetersiz kalması sonucu 2012 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla yeni bir havalimanı yapılma kararı alındı. Tartışmalı da olsa aynı yıl içerisinde yeni havalimanının yer tespiti yapıldı. İstanbul’un kuzeyinde bulunan alana doldurma gerekiyordu ve kuşların göç yolu üstünde olduğu için tepki toplamıştı.

Havalimanını Kimler Yaptı?

Yeni havalimanının ihalesi 3 Ocak 2013’te başladı ve 3 Mayıs 2013 yılında sona erdi. Türkiye tarihinin en büyük yatırımı olan ihaleyi Cengiz, Mapa, Limak, Kolin ve Kalyon'dan oluşan ortak girişim grubu kazandı. Ortak girişim grubunun 25 sene boyunca işleteceği havalimanının ihale bedeli ise 22 milyar euro.

İnşaat Sürecinde Kaç Kişi Hayatını Kaybetti?

Yeni Havalimanının inşa sürecinde en çok konuşulan şey iş kazası yaşayanlar ve hayatını kaybedenler oldu. Kötü çalışma koşulları sebebiyle 400 kişinin hayatını kaybettiği iddia edilse de Çalışma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada hayatını kaybedenlerin sayısının 27 olduğu belirtildi. Kötü çalışma koşulları sebebiyle zaman zaman işçiler ayaklanmışlardı ancak jandarma müdahaleleriyle bu ayaklanmalar bastırılmıştı.

Yeni Havalimanına Ulaşım Nasıl Olacak?

Yeni Havalimanının en büyük sorunlarından biri ulaşım. Şu an için metro ile ulaşımın sağlanmadığı havalimanına Mecidiyeköy, Halkalı ve Atatürk Havalimanı’ndan İETT seferleri düzenlenecek. Ücretlerin 12 ila 30 lira arasında değişiklik göstermesi bekleniyor ancak yıl sonuna kadar bu ücretlere yüzde elli indirim uygulanacak.

Yeni Havalimanının İsmi Ne Olacak?

Haberin başında da belirttiğimiz gibi şu an için isim belirsiz. Tabelalarda İstanbul Yeni Havalimanı olarak geçse de resmi açılışta havalimanının isminin açıklanması bekleniyor.

Yeni Havalimanının Pist Özellikleri Neler?

6 tane piste ev sahipliği yapacak olan havalimanındaki iki pist Karadeniz yönüne dik uzanacak. Pistlerin uzunlukları ise 3,5 ila 4 km arasında olacak.