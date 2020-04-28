Dünyanın En Büyük Yüzen Buzdağı Parçalanmaya Başladı

Geçtiğimiz yılın aralık ayından bu yana koronavirüs salgını ile pençeleşen dünya, en önemli sorunlarından küresel ısınmayı ikinci plana atmış durumda, ancak elde edilen yeni bulgular biz varlığını unutsak da küresel ısınmanın gezegeni etkilemeyi unutmadığını gösteriyor.

23 Nisan Perşembe günü Avrupa Uzay Ajansı'nın (European Space Agency, ESA) Sentinel-1 uydusu tarafından çekilen görüntüler, ABD’nin New York eyaletinden beş kat büyük olan 175 kilometrekare karelik A-68 adlı devasa buz kütlesinin giderek inceldiğini ve yakın zamanda çatlayabileceğini gösteriyor.

Buzul bilimcisi Adrian Luckman, BBC News'e verdiği demeçte, “Elde edilen yeni bulgular Temmuz 2017'de ana tabakasından kopan A-68’in sonunun başlangıcını temsil ediyor olabilir” dedi. İngiltere'deki Swansea Üniversitesi'nde son üç yıldır buzdağının ilerlemesini takip eden Luckman, "Son dağılmanın şimdi başladığından şüpheleniyorum, ancak sonraki parçalar muhtemelen yıllarca bizimle olacak" ifadelerini kullandı.

New York'un beş katı büyüklüğünde olan A-68 adındaki buzdağı, "ölüm yürüşüne" başlamış olabilir

A-68, Antarktika'dan ilk ayrıldığında bölgede 6.000 kilometrekareden daha fazla bir alanı kaplıyordu. Temmuz 2017’de koptuğundan bu yana dünyanın en büyük yüzen buz levhası olan A-68, son üç yılda 900 kilometrekare küçülmesine rağmen bugün hala bu unvanı elinde tutuyor.

Etkileyici boyutuna rağmen, A-68 oldukça ince bir forma sahip. Luckman daha önce yaptığı açıklamada, buzdağının yaklaşık 260 kilometre uzunluğunda ve sadece birkaç yüz metre kalınlığında olduğunu ve tipik olarak hayal edilen bir buzdağından çok bir kredi kartına benzediğini ifade etmişti. Buzul bilimci, BBC News'e verdiği son röportajda ise, "Açık denizde bu kadar ince ve kırılgan bir şeyin bu kadar uzun varlığını koruduğuna hala şaşırıyorum” diyor.

Buzul bilimcisi Adrian Luckman, yeni doğan buzdağının muhtemelen A-68c olarak adlandırılacağını söylüyor

Öte yandan A-68'in bu denli ince olması, onu Antarktika'nın kuzeyinde bekleyen güçlü akımlara ve artan sıcaklığa karşı savunmasız kılıyor. Perşembe günü yayınlanan uydu görüntülerinden yola çıkarak, A-68'den küçük bir parçanın ayrıldığını belirten Luckman, yeni doğan buzdağının muhtemelen A-68c olarak adlandırılacağını söylüyor.

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