Teracube Phone olarak isimlendirilen bir akıllı telefon, dünyanın en çevreci telefonu olarak karşımıza çıkıyor. Teknik özellikleri ve tasarımı açısından çok da benzersiz olmayan akıllı telefon, 4 yıllık garanti süresi ile tüketicilerin dikkatini üzerine çekmeyi başarıyor.

Akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla birlikte hem bu sektörde üretim yapan şirketlerin sayısı hem de telefonların model sayıları arttı. Akıllı telefonlarda marka ve model sayısının artması, ürünlerin değerini bir nebze de olsa düşürdü. Yapılan araştırmalar, bir akıllı telefonun ortalama 2 yıl boyunca kullanıldığını, ardından da çöp olduğunu ortaya koyuyor.

Şimdi sizlere, alışagelmişin dışında olan bir akıllı telefondan bahsedeceğiz. Bu akıllı telefonun en dikkat çekici yanı, dünyanın en çevre dostu telefonu sıfatına sahip olması. "Teracube Phone" olarak isimlendirilen bu akıllı telefon, özellikle çevre kirliliğini önemseyen tüketiciler için dikkat çekici bir model olarak karşımıza çıkıyor.

Karşınızda Teracube Phone

Teracube Phone, ne tasarım nede donanım özellikleri açısından benzersiz değil. Akıllı telefonda 6.2 inç büyüklüğünde geniş çentikli bir ekran, MediaTek Helio P60 işlemci, 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı, 8 MP ön, 12 MP + 5 MP de çift arka kamera bulunuyor. Tüm bunlara ek olarak, bu akıllı telefonda 3.400 mAh kapasiteli bir batarya yer alıyor.

Teracube Phone'u benzersiz kılan şey, üretici şirket tarafından sunulan garanti süresi. Öyle ki bu telefonun geliştiricileri, cihaz için tam 4 yıl garanti süresi belirlemiş durumdalar. Ülkemizde satışa sunulan akıllı telefonların büyük bir bölümünün iki yıl garanti süresi sunduğunu düşünürsek 4 yıllık garanti süresinin neredeyse iki kat uzun bir teknik servis destekli ömür sunduğunu söyleyebiliriz.

Teracube Phone teknik özellikleri

Ekran: 6,2 inç, FHD+, IPS

6,2 inç, FHD+, IPS İşlemci: 8 çekirdekli MediaTek Helio P60

8 çekirdekli MediaTek Helio P60 RAM: 6 GB

6 GB Depolama Alanı: 128 GB (microSD desteği mevcut)

128 GB (microSD desteği mevcut) Ön Kamera: 8 MP

8 MP Arka Kamera: 12 MP + 5 MP

12 MP + 5 MP Batarya: 3.400 mAh

Tüm bu özellikleriyle dünyanın en çevreci akıllı telefonu unvanına sahip olan Teracube Phone, şirketin kendi internet sitesi ve Amazon üzerinden satın alınabiliyor. Geliştiriciler, bu akıllı telefonu 329 dolar (yaklaşık 2.300 TL + vergiler) karşılığında satışa sunmuş durumdalar.

Teracube Phone, dünyanın en çevreci akıllı telefonu unvanıyla satışa sunulmuş olmasına rağmen malzemelerin geri dönüştürülebilirliği ile ilgili hiçbir bilgi bulunmuyor. Bir akıllı telefonun garanti süresinin 2 yıl daha uzun olması telefonu ne kadar çevreci yapar; oldukça tartışmalı bir konu. Bununla birlikte cihazın donanımı ve güncelleme desteği 4 yıllık sorunsuz bir kullanım sunacak mı? Orası da ayrı bir muamma.