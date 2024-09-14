Okyanuslarda ve denizlerde birbirinden farklı birçok canlı bulunmakta. Şekilleri, büyüklükleri kısaca dış görünüşleri eşsiz bir su altı dünyası yaratır. Ancak bu canlılardan bir tanesi vardır ki onu gören, bir daha bakar.

Blobfish ya da diğer adıyla Psychrolutes marcidus, bundan 11 yıl önce "Dünyanın en çirkin hayvanı" olarak seçilmiştir.

Peki bu hayvan neden böyle anılır ve hangi özelliklere sahiptir?

Blobfish, su altında neredeyse görünmezdir.

Bu balıklar; soğan biçimli başları, büyük çeneleri, sivri kuyrukları ve tüylü göğüs yüzgeçleri ile dikkati çeker. Diğer çoğu balıktan farklı olarak gevşek, sarkık derilere sahiptir.

Güçlü kemikleri veya kalın kasları yoktur. Bunun yerine onlar, su basıncına bel bağlarlar. Bu sebeple blobfish yüzeye çekildiğinde yumuşak bir lapaya dönüşür. Bu canlılar epey derinlerde yaşadıkları için onları doğal ortamlarında gözlemlemek zordur.

Blobfishler genellikle Atlas Okyanusu, Pasifik ve Hint okyanuslarında yaşar.

Okyanusların yaklaşık 600 ila 1100 metre derinliğinde karanlık ve soğuk ortamlarda bulunurlar. Ayrıca yüzdürme kuvvetini kontrol etmek için gaz dolu bir kese kullanan diğer birçok balığın aksine blobfishlerin yüzme kesesi yoktur.

Eğer böyle bir keseye sahip olsalardı aşırı basınç sebebiyle içe doğru çökerlerdi. Bunun yerine bu canlının yumuşak gövdesi, yüksek su ve yağ içeriğine sahiptir. Bu da yüksek basınca dayanmalarına yardımcı olur.

Blobfishlerin derilerinin altındaki jöle benzeri kalın et tabakası, onları sudan biraz daha az yoğun hâle getirir ve deniz tabanında yüzmelerine olanak tanır.

Ayrıca bu canlılar dış görünüşleri sebebiyle 2013’te "Dünyanın en çirkin hayvanı" seçilmiştir. Onlar bu şöhretleri sebebiyle tam 11 yıldır çeşitli şarkılara, oyuncaklara, TV karakterlerine ve memlere konu olmuşlardır.

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