Bundan Tam 10 Yıl Önce Tanıtılan İlk Android Telefon

Bugün kullandığımız birçok Android cihazın atası olan T-Mobile G1, tam 10 yıl önce piyasaya sürüldü.

Bundan tam on yıl önce, akıllı telefon dünyasında bir devrim yaşandı. Piyasada BlackBerry ve AT&T operatörüne özel iPhone rüzgarı eserken, T-Mobile G1 adında ilk Android telefon ortaya çıktı. HTC tarafından üretilen T-Mobile G1, ilk Android telefon olarak tarihe adını kaydetti.

T-Mobile G1, 3.2 inçlik 320x480 çözünürlüğünde bir ekrana sahipti. İşlemci tarafında Qualcomm'un MSM7201A çipini kullanan cihazın RAM'i ise 192 MB seviyesindeydi. Telefonun depolama kapasitesi ise 256 MB idi, ayrıca cihazda bazı günümüz telefonlarında bulunmayan microSD girişi de mevcuttu.

Bugün ise Android çok farklı bir boyuta ulaştı. Geçtiğimiz yıl 2 milyar aktif kullanıcı sayısını aşan mobil işletim sistemi, bugün piyasada bulunan birçok telefonda yer alıyor. Samsung Galaxy Note9 gibi aşırı hızlı amiral gemi cihazlarla performans konusunda kendini kanıtlayan Android, aynı zamanda Android One gibi projeler kapsamında da herkes için ulaşılabilir hale getiriliyor.

T-Mobile G1 ile başlayan Android ekosistemi, Google'ın en başarılı projelerinden biri oldu bile. Chromebook, Chromecast ve Wear OS gibi farklı sistemlerle de gerçek bir 'ekosistem' haline gelen Android dünyası, bugünkü konumunu T-Mobile G1'e borçlu.