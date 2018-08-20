Dünyanın En Çok Satan İlk 10 Otomobili

İngiltere merkezli araştırma şirketi Jato Dynamics, 2018 yılının ilk yarısına göre dünyada en fazla tercih edilen otomobilleri ve pazar durumunu içeren araştırmasını kamuoyu ile paylaştı.

Otomotiv pazarı geçen yıla kıyasla %3,6’lık bir artış yaşadı ve dünyada toplam 44 milyon araç satıldı. En çok satan ilk 10 araç listesinde 4 SUV model aracın yer alması, tüketicinin bu modelleri bir hayli benimsediğini gösteriyor.

'2018 yılının en çok satan ilk 10 otomobili' listesi ise şöyle:

10. Chevrolet Silverado

326.000 adet

9. Honda HR-V

335.000 adet

8. Honda CR-V

339.000 adet

7. Volkswagen Passat

356.000 adet

6. Nissan X-Trail

392.000 adet

5. Toyota RAV4

396.000 adet

4. Honda Civic

413.000 adet

3. Volkswagen Golf

432.000 adet

2. Toyota Corolla

478.000 adet

1. Ford F-150

543.000 adet