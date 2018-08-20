Dünyanın En Çok Satan İlk 10 Otomobili

Otomotiv pazarı geçen yıla kıyasla %3,6’lık bir artış yaşadı ve dünyada toplam 44 milyon araç satıldı. En çok satan ilk 10 araç listesinde 4 SUV model aracın yer alması, tüketicinin bu modelleri bir hayli benimsediğini gösteriyor.
'2018 yılının en çok satan ilk 10 otomobili' listesi ise şöyle:
10. Chevrolet Silverado
326.000 adet
9. Honda HR-V
335.000 adet
8. Honda CR-V
339.000 adet
7. Volkswagen Passat
356.000 adet
6. Nissan X-Trail
392.000 adet
5. Toyota RAV4
396.000 adet
4. Honda Civic
413.000 adet
3. Volkswagen Golf
432.000 adet
2. Toyota Corolla
478.000 adet
1. Ford F-150
543.000 adet