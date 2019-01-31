Dünyanın En Çok Satan Otomobil Markası Açıklandı

2018 yılının en çok satan otomobil markaları resmen açıklandı. Listeyi 3 yıldır domine eden Volkswagen, yine şaşırtmadı.

2015 yılından beri dünyanın en çok satan otomobil firması olan Volkswagen AG, bu yıl da piyasayı domine ederek listenin en tepesinde yer aldı. Rakiplerine karşı birkaç yıldır önemli bir üstünlük elde eden Volkaswagen, bu yıl da 10.8 milyon araç satmayı başararak zirvedeki yerini korudu.

Listede ilk sırada yer almasının yanı sıra geçtiğimiz yıla oranla %0.9 artış kaydetmeyi de başaran Volkswagen, rüştünü bir kez daha ispatladı.

Listede hem aynı sınıf otomobiller hem de binek ve spor arabalar dikkate alındı. Listeye Audi, Bentley, Buggati, Porsche, Lamborghini gibi spor otomobiller ve SEAT, Skoda gibi araçlar da eklendi.

Gelelim listenin ikinci sırasına. Toyota, geçtiğimiz yıla oranla %2 oranında artış sağlayarak 10.6 milyon araç satarak ikinci sıraya yerleşti. Nissan ise bu yıl 5.65 milyon araç satışında kaldı.