Sandia Ulusal Laboratuvarı’ndan bir grup bilim insanı, şimdiye dek üretilmiş aşınmaya en dayanıklı malzeme olarak gösterilen yeni bir alaşım geliştirdiklerini açıkladı.

Advanced Materials dergisinde yayımlanan habere göre, platin-altın karışımından yapılan alaşım o kadar sert ki, tüm lastikle Ekvator etrafında 500 tur drift yapabilirsiniz.

%90 platin, %10 altından oluşan alaşımın, sertleştirilmiş çelikten 100 kat daha dayanıklı olduğu bildirildi. Bu sertlik derecesi, alaşımı elmas seviyesine çıkarıyor.

Yeni alaşımı üreten ekibin üyelerinden John Curry, geleneksel alaşımların içerdikleri parçacıkların boyutları küçültülerek sert hale getirildiklerini, buna karşın uzun müddet yüke ve ısıya maruz kaldıklarında ise yapılarında bozulmalar meydana geldiğini belirtti. Curry, Sandia alaşımının uzun süren stres ve sürtünme testlerinden sonra dahi mikro yapısal bütünlüğünü koruduğunu gözlemlediklerini aktardı.

Testler esnasında daha da ilginç bir durumla karşılaşıldığı ifade edilen haberde, sürtünmeye maruz kaldığında alaşımın üzerinde siyah bir tabaka oluştuğu kaydedildi. Yapılan incelemede, bunun elmas benzeri karbon katmanı olduğu anlaşıldı. Bu tabakanın çok iyi bir kayganlaştırıcı olarak halihazırda kullanıldığını dile getiren Curry, yalnızca özel şartlarda ve çok yüksek maliyetlerle imal edilebildiğini vurguladı.

John Curry, alaşımın sertliği ve yüksek dayanımı sayesinde sürtünme sırasında ortamdaki karbonları üzerine çekerek ve en sonunda da yıkarak elmas benzeri karbon katmanına dönüştürdüğünü düşündüklerini söyledi.

Curry, yeni geliştirilen bu alaşımın endüstride başlı başına bir devrim olduğunu belirtti.