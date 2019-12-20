Dünyanın En Eski Ormanı New York Yakınlarında Keşfedildi

Dünyanın en eski ormanı, New York yakınlarındaki bir kasabadaki taş ocağında keşfedildi. Fosilleşmiş ağaç kökleri, ormanın dinozorlardan bile eski 'Devoniyen' döneminden olduğunu ortaya çıkardı.

New York yakınlarında 386 milyon yıllık, dünyanın en eski ormanı keşfedildi. 20 metreye kadar uzanan ağaçların fosilleşmiş kökleri, küçük bir kasaba olan Cairo yakınlarındaki Catskill bölgesindeki bir taş ocağının dibinde bulundu.

Araştırmacılara göre ormanın gelişimi, dünyadaki yaşamın çoğunlukla okyanuslarda olduğu Devoniyen döneminde zirveye ulaştı. Yeni keşfedilen orman, daha önce yine New York Eyaleti'nde, yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Gilboa'da bulunan en eski ormandan yaklaşık 3 milyon yıl daha yaşlı.

Fosilleşmiş köklerin bazıları yaklaşık 15 santimetre çapında ve dikey uzayan ağaç gövdelerinin bulunduğu yerden yayılan 10 metre genişliğinde yatay dairesel desenler oluşturuyor. Ormanın geniş ağaç ağı, New York'a komşu Pennsylvania eyaletine ve daha ötesine yayılıyor. Binghamton Üniversitesi'nden bilim insanları, ağaç köklerinin, 'Dünya'nın ormanlık bir gezegene geçişi hakkında daha derin bir bakış açısı' sağladığını söylüyor.

Dünyanın en eski ormanı, dünyanın en modern şehirlerinden birinde keşfedildi

Binghamton Üniversitesi, New York Eyalet Müzesi ve Cardiff Üniversitesi'nden bilim insanlarının liderliğindeki uluslararası bir ekip, 32.000 metrekarelik ormanın haritasını çıkardı. Araştırmacılara göre geniş ormandaki ağaçların gövdeleri, 1,5 metre kalınlığa ulaşabilirken, boyları 20 metreye kadar uzayabiliyor. Yüzeyde görülebilen birçok balık fosili, yeşil bitki örtüsünün sonunda bir sel tarafından silindiğini gösteriyor.

Ormanın 419 ila 359 milyon yıl önce "balık çağı" olarak bilinen Devoniyen döneminde geliştiği belirtiliyor. Yani dinozorlardan yeryüzünde olduğu zamanlardan bile önce. Keşifler, ağaçların evrimi ve bugün içinde yaşadığımız dünyayı şekillendirmede oynadıkları rol üzerine ışık tutuyor.

Araştırmacılar, ormanın en az 2 farklı ağaç türüne ev sahipliği yaptığını söylüyor. Bunlardan ilki günümüzdeki ağaçların klasik düz yeşil yapraklarından yoksun olan, cladoxylopsids adı verilen ilkel eğrelti otu bitkileri, diğeri ise kozalaklı ağaçlara benzer gövdeli ve dal benzeri uzantılara sahip olan Archaeopteris olarak tanımlandı. Ayrıca henüz tanımlanamayan ancak muhtemelen lycopod olması muhtemel üçüncü tip bir ağaç örneği de ortaya çıkarıldı. Ağaçların hepsi tohumlardan ziyade sporlarla çoğaldı.

Ağaçlar, birden fazla dallanma seviyesi ve küçük, kısa ömürlü dikey besleyici kökleriyle, bitki ve toprak etkileşimlerini değiştirdiler. Bu noktaya kadar, cladoxylopsids gibi ağaçlar, bitki büyüdükçe sürekli olarak değiştirilmesi gereken, şerit benzeri ve çoğunlukla dallanmamış köklere sahipti.

Ekip şimdi Catskill bölgesini araştırmaya devam etmeyi ve bulgularını dünyadaki fosil ormanlarla karşılaştırmayı umuyor. Araştırmanın baş yazarı Profesör Stein, "Bana göre, dünya çapında bu tür ortamların birçoğu fosil topraklarda korunuyor. Tarihsel olarak ne olduğunu bilmek istiyorum, sadece Catskills'te değil, her yerde." diyor.