Göbeklitepe Tekrar Ziyaretçi Kabul Etmeye Başladı

Şanlıurfa'da bulunan dünyanın en eski tapınağı tekrar ziyarete açıldı.

12 bin yıllık geçmişiyle dünyanın en eski tapınağı olarak kabul edilen ve UNESCO Dünya Miras Listesi’ne alınan Göbeklitepe’nin üst çatıdaki tadilatının tamamlandığı ve tüm gün ziyarete açık olacağı bildirildi.

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü’nde yapılan açıklamada Göbeklitepe'nin iklimsel koşullardan etkilenmemesi ve ziyaretçilerin alanda daha rahat gezebilmeleri amacıyla üst çatı örtülerinin yapımına 2016 yılının haziran ayında başlandığı ve 2018 yılında tamamlanarak mart ayında ziyarete açıldığı hatırlatıldı.

Üst Çatı Örtüsü Kaplama Projesi kapsamında 13 Ekim 2018 tarihindeki belirli saatlerde ziyarete açık bırakılan ören yerinde çalışmaların tamamlandığı vurgulanan açıklamada şunlar belirtildi:

"Alanda zorunlu olarak devam eden tadilat nedeniyle 13 Ekim 2018 tarihinden itibaren alana ziyaretçiler saat 08.00 - 11.45 saatleri arasında alınmış olup, alandaki çalışmalar 15 Kasım itibarıyla tamamlanmıştır. Alana ziyaretçiler bu tarihten itibaren haftanın 7 günü rutin ziyaret saatleri olan 08.00-16.30 arasında kabul edilecektir."

Bölgedeki turizmciler ise söz konusu durumun memnuniyet verici olduğunu ifade etti.