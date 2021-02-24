2007 yılı itibarıyla düzenli olarak dünyanın en etik şirketleri listesi oluşturan Ethisphere, 2021 yılına ait verileri paylaştı. Dünya genelindeki 135 farklı şirketin etiklik kriterlerini karşıladığını açıklayan şirket, etik değerlerin önemsenme durumunun da yükseldiğini söylüyor.

İşletmelerin kurumsal etik standartlarını tanımlayan ve bunların ölçümü gerçekleştiren "Ethisphere" dünyanın en etik şirketleri listesini yayınladı. Yayınlanan listenin zirvesinde yer alan şirketlerden ziyade, sıralamanın bu bölümünde yer almayan şirketler daha fazla düşündürüyor...

Ethisphere, 2007 yılından beri her yıl bu listeyi güncelliyor. O yıldan beri de her yıl 6 yeni şirketin etik değerlerinin yükseldiğini açıklayarak değerlendirmeye alan Ethisphere, 6 farklı şirketi de 15 yıl boyunca ödüllendirdi. Dünyanın dört bir yanından yüzlerce şirketin değerlendirildiği liste, 200'den fazla gösterge ile bir sektörde çalışmak isteyen kişiler için de büyük bir önem arz ediyor. Şirket bu yıl, 135 kurumun etik değerleri karşıladığını belirtiyor.

İşte 2021 yılında dünyanın en etik teknoloji şirketleri

Ethisphere'ın yaptığı değerlendirmelere göre dünyanın en etik teknoloji şirketleri, Dell, Hewlett Packard Enterprise, HP, Linkedln, Microsoft ve Western Digital. Ethisphere'a göre bu şirketler, güçlü bir değer zinciri oluşturabilmek için kültürel, çevresel ve sosyal uygulamalara önem veriyor, uyum faaliyetlerini önemsiyor. Ancak az önce de belirtmiş olduğumuz gibi Google, Facebook ve Apple gibi şirketlerin neden bu kadar iyi noktada olmadıkları, gerçekten de merak konusu.

Ethisphere, sadece dünyanın en etik şirketlerini belirlemekle yetinmiyor. Bu konuda genel bir endeks oluşturan şirket, son 5 yıllık süreçte etik değerler önemsemesinin yüzde 7,1 civarında yükseldiğini söylüyor. Bu arada, Ethisphere'ın listesine göre ülkemizdeki şirketlere de büyük görevler düştüğünü söylemek gerekiyor. Çünkü dünyanın en etik şirketleri genel listesinde Ekvador ve Guatemala gibi ülkeler varken Türkiye'den hiçbir şirketin olmaması, ülkemiz için pek de iyi bir intiba değil.

Dünyanın en etik şirketleri listesinin tümüne, burada bulunan bağlantı aracılığıyla ulaşabilirsiniz.