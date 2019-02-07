Fantastik Banka Dolandırıcılığına Eski Usül Engel

Bir bankada baş programcı olarak çalışan adam, bankadan 1 milyon dolar çekip kullandıktan sonra elle yapılan kontrollerde yakayı ele verdi.

Banka dolandırıcılığı için kullanılan pek çok farklı yöntem var. Bu yöntemlerin bir kısmı kanuni açıklara bir kısmı da teknolojiye dayanıyor. Çinli adamın kağıt kaleme takılan sistemi ise diğer dolandırıcılıklardan oldukça farklı idi.

43 yaşındaki Qin Qisheng, bir bankada yazılım sistemleri yöneticisi olarak çalışıyordu. ATM’lerin geceyarısı yapılan para çekme işlemlerini düzgün kaydetmediğini fark eden yazılımcı, bankayı da uyardı. Qisheng, Kasım 2016 ile Ocak 2018 arasında tam 1358 defa para çekerken, bankadan toplamda 7 milyon yuan (yaklaşık 1 milyon dolar) para çekti.

Adam her seferinde, bankanın test hesabını kullanarak yaptığı işlemlerde 5000 ila 20000 yuan arası para çekiyordu. Bankadan yapılan sorgulamalarda güvenlik açığını test ettiğini ve paranın kendi hesabında olduğunu söyleyen Qisheng, kağıt kalemle yapılan kontrollere takıldı.

Qisheng yakalanmadan önce bütün parayı bankaya geri iade etmiş olsa da 10 yıldan fazla bir hapis cezasına ve 11000 yuan para cezasına çarptırılmaktan kurtulamadı.

İşin ilginç yanlarından birisi ise adamın bankanın parasını aslında harcamamış olması. Quisheng, bankadan çektiği paralarla borsaya ve çeşitli değerli kağıtlara yatırım yaparak para kazandı. Bir nevi bankanın bedava parasını kullanarak işlem yapan yazılım şefi, banka parasını sermaye yaparak yatırım yaptı.

Sistemlerin fark etmediği finansal düzensizlikler, elle yapılan kontrollerde ortaya çıktı. Kağıt kalemle yapılan denetimler olmasaydı Çinli yazılımcı muhtemelen bankanın parasını, bankanın onayıyla kullanarak kendi yatırımları için kullanarak dünyanın en ilginç ve akıllıca banka dolandırıcılıklarından birine imza atacaktı.