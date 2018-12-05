En güncel sosyal medya uygulaması Instagram’ın kaç milyon kullanıcısı olduğu açıklandı. Türkiye, üst sı

Son yıllarda Facebook ve Twitter gibi sosyal medya platformlarına olan ilginin azaldığını görmeye başladık. Bu ilgi ise, fotoğraf ve hikayelerin ön planda olduğu Instagram’a doğru kaymaya başladı. Snapchat’in hikayeler özelliğini aldıktan sonra çok ciddi bir kullanıcı kitlesine ulaşmaya başlayan Instagram, hızlı büyümesini sürdürmeye devam ediyor.

Almanya merkezli istatistik kurumu Statista, paylaştığı verilerde Ekim 2018 ayı itibari ile hangi ülkede kaç kişinin Instagram kullandığını ortaya koydu. Çıkan bilgilere göre, dünyada en çok Instagram kullanıcısı bulunan ülke ABD olarak yer açıklandı. Tam 121 milyon kullanıcıya sahip ABD’yi 71 milyonla Brezilya, 64 milyonla da Hindistan takip ediyor.

Yayınlanan rapora göre Türkiye, Instagram kullanıcı sayısında 5. sırada yer alıyor. Türkiye nüfusunun yüzde 45’inin Instagram kullanıcısı olduğu açıklanan rapora göre ülkemizde 37 milyon insan Instagram’ı kullanıyor. Toplamda 1 milyar kullanıcısı olduğu düşünülen Instagram, Türkiye’de son derece popüler olmaya devam ediyor.

Instagram’ın bu yükselişinin dışında, sosyal medyanın sahibi olan Facebook’ta işler pek iyi gitmiyor. Şirketin en olgun sosyal medyası Facebook, günden güne kan kaybetmeye devam ediyor.