Dünya Ekonomik Forumu, dünyanın en güçlü dillerinin sıralandığı bir liste yayınladı. İlk sırada ise tahmin edeceğiniz üzere İngilizce var.

Dünyanın sürekli 'globalleştiğini' ve herkesin yavaş yavaş farkında olmadan aynı dili konuşmaya başladığını söylesek de, dil kültürün en önemli ögesi ve bu sebeple de her zaman korunmaya çalışılan yegane miraslardan olacak. Ancak ne yazık ki bazı diller gelişim gösterirken bazıları yok oluyor ve bu da beraberinde büyük kültürlerin yok olması anlamına geliyor.

Dünya Ekonomik Forumu ise dillerin gösterdiği gelişimi, seyahatte ve diplomaside kullanılabilirliği, ekonomiye katkısı ile bilgiye erişim olanağı gibi kriterler göz önünde bulundurarak listelemiş ve ortaya 124 dilden oluşan bir liste çıkmış.

Listenin ilk üçü çok da şaşırmayacağınız dillerden oluşuyor. İlk sırada 446 milyon kişinin ana dili olan ve dünyanın 'ortak' dili kabul edilen İngilizce var. İngilizceyi 960 milyon kişinin konuştuğu Çince takip ediyor. Üçüncü sırada ise Franızca var. Latin Amerika ve İspanya'da 470 milyon kişinin konuştuğu İspanyolca ise dördüncü sırada.

124 dilin yer aldığı sıralamada, 75 milyon tarafından konuşulan Türkçe ise 18'inci oldu.